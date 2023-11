Bénin: plus de 4 000 personnes aguerries de leçons spirituelles de la vie au CERAA 2023

Démarré le vendredi 24 novembre 2023, le Congrès ECK Régional de l’Aventure de l’Âme 2023 a pris fin ce dimanche 26 novembre 2023. Plus de 4000 personnes, dont une centaine venues de plusieurs pays tels que le Togo, le Nigeria, les États-Unis et la Côte d’Ivoire pour n’en citer que quelques-uns, ont pris part à ce Congrès ECK Régional de l’Aventure de l’Âme 2023.

Tables rondes, ateliers, témoignages ; musique contemplative et des causeries utilement programmées sur différents thèmes minutieusement sélectionnés sont, entre autres, les activités qui ont meublé le congrès ECK de l’aventure de l’âme 2023, avec comme fil conducteur : les leçons spirituelles de la vie, du vendredi 24 au dimanche 26 novembre 2023.

« Cette expérience vous permet de partager avec les autres les expériences spirituelles que vous vivez sur la voie spirituelle », a expliqué Geneviève Aholou Agossa, présidente du bureau exécutif d’ECKANKAR Bénin. Pour Pélagie Kéké, ékiste, il s’agit d’un rendez-vous de donner et de recevoir. « Nous sommes là pour recevoir de l’amour et pour en donner aussi. Déjà, on apprend à donner de l’amour parce que ce n’est pas facile de donner de l’amour à son prochain, et pas facile d’en recevoir aussi », a-t-elle clarifié.

Au terme de cet événement chargé d’expériences enrichissantes, le Directeur du CERAA 2023, Emmanuel Joseph Akpona, a fait le point détaillé du congrès. Il ressort de ses propos qu’en plus du Bénin, les participants sont venus nombreux du Togo, du Ghana, du Congo, du Gabon, du Nigeria, des États-Unis, du Tchad et de la Côte d’Ivoire.

« Au total, ce Congrès ECK Régional de l’Aventure de l’Âme 2023 organisé par ECKANKAR Bénin a enregistré 4028 participants contre 3500 attendus. Nous avons reçu au cours de ce congrès 708 visiteurs », a-t-il soutenu.

Une belle expérience pour les participants qui, désormais aguerris de leçons spirituelles de la vie, ont pu assouvir leur curiosité. Sans langue de bois, ils expriment leur totale satisfaction. « J’y ai tiré beaucoup d’amour, de reconnaissance et de paix », a confié Clément Sessou, un invité et participant au Congrès ECK Régional de l’Aventure de l’Âme 2023.

Job Mouti, quant à lui, a pu se décharger de ses problèmes. « Avec le monde qui est ici, je vois qu’il y a une joie dedans. Je suis venu avec mes soucis, mais je me suis déchargé de mes problèmes », Comme eux, Henri Alakipi, Resa du Nigeria, a exprimé sa joie d’avoir participé à ce congrès.

Pour cette édition, dame Sabira Akplogan Ezin, représentante du chef spirituel d’ECKANKAR, a été la conférencière principale. D’après son intervention, les leçons spirituelles découlent des réponses telles que : « Qui suis-je, quelle est ma raison d’être, pourquoi cela m’arrive-t-il, existe-t-il une raison à ce qui m’arrive, que faire pour mieux agir et vivre une vie harmonieuse, épanouie et heureuse ? »

Il est à noter que le Directeur du Congrès Régional ECK de l’Aventure de l’Âme 2023, Emmanuel Joseph Akpona, a passé le service à Nicaise Yèhouéssi pour l’organisation du Congrès ECK Régional de l’Aventure de l’Âme 2024.

