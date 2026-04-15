Bénin: plus de 20 personnes portées disparues lors de l’effondrement d’une galerie d’orpaillage à Tanguieta

Un effondrement survenu le lundi 13 avril dans une galerie d’orpaillage à Koussigou Montagne, dans la commune de Tanguieta, a causé la disparition d’au moins vingt personnes selon des témoignages recueillis sur place par Fraternité fm.

L’incident, qui s’est produit en début d’après-midi, a plongé la communauté dans l’émoi.

Des habitants et des mineurs présents au moment des faits ont indiqué que la galerie, en activité depuis plusieurs semaines, s’est brutalement effondrée alors que plusieurs personnes se trouvaient à l’intérieur.

Dans la foulée, des recherches ont été engagées par des membres de la communauté, aidés par des volontaires, mais les efforts sont rendus difficiles par l’instabilité du terrain et l’absence d’équipements spécialisés.

Les autorités locales ont été informées de la situation et des éléments des services de sécurité ainsi que des équipes de secours se sont rendus sur les lieux pour tenter d’organiser une opération de sauvetage.

À ce stade, aucun bilan officiel n’a encore été communiqué, et les familles des disparus attendent des nouvelles des victimes.

Ce type d’activité d’orpaillage, souvent exercé dans des conditions précaires et hors des cadres sécuritaires réglementés, expose régulièrement les travailleurs à des risques importants. Les témoins rencontrés soulignent l’urgence d’une réaction rapide pour espérer retrouver des survivants.

Les recherches se poursuivent, tandis que la communauté de Koussigou Montagne est secouée par ce drame dont l’ampleur reste encore partiellement connue.