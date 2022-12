Bénin: plus de 10 tonnes de drogue incinérées par la Criet

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a procédé à la destruction de plus 10 tonnes de drogue. Plusieurs types de stupéfiants ont été identifiés dans cette importante quantité de drogue.

Plus de 10 tonnes de drogue détruites par la Criet. On dénombre près d’une tonne de cocaïne, plusieurs kilogrammes d’héroïne et plus de 5 tonnes de cannabis. Il s’agit de stupéfiants saisis par la juridiction spéciale en un an. Cette opération intervient après la saisie de plusieurs plaquettes de drogue par les services des douanes à Sèmè-Kraké.

En octobre 2021, la Cour spéciale avait également procédé à l’incinération de 2,5 tonnes de cocaïne. Cette quantité de drogue, emballée dans 2240 plaquettes, avait été arraisonnée dans la commune de Sèmè-Podji. La prise a été faite dans un magasin appartenant à un homme d’affaire étranger.