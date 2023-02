Bénin: plainte contre Louis Vlavonou, Dakpè Sossou et Christophe Aïssi à la Cour

Ce jeudi 02 février 2023, la Cour constitutionnelle va examiner un recours enregistré à son Secrétariat contre Louis Vlavonou, Dakpè Sossou et Christophe Aïssi.

Louis Vlavonou, Dakpè Sossou et Christophe Aïssi, trois cadres du parti l’Union Progressiste le Renouveau (UP le Renouveau) mis en cause dans une requête déposée à la Cour constitutionnelle. Il s’agit du recours 0036/005/REC-23 enregistré le 06 janvier 2023 pendant la campagne électorale des élections législatives.

Le requérant accuse ces membres de l’UP le Renouveau d’avoir violé les articles 50 alinéa 2 du code électoral, 23, 26 et 36 de la Constitutionnelle béninoise. Selon l’article 50 alinéa 2 du code électoral, « nul n’a le droit d’empêcher de faire compagne ou d’intimider de quelque minière que ce soit, un candidat ou un groupe de candidats faisant campagne dans le respect des dispositions du présent code, sur le territoire de son circonscription électorale ».

Des propos à polémique

Il faut rappeler que pendant la campagne électorale, Louis Vlavonou, Dakpè Sossou et Christophe Aïssi avaient essuyé de critiques acerbes dans l’opinion après avoir tenu certains propos jugés « menaçants et intimidants » à l’endroit des électeurs. Ces propos indexant par endroit le parti d’opposition Les Démocrates qui n’avait pas hésité à réagir. Le parti avait condamné les propos et dénoncé une provocation de la mouvance.