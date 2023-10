Bénin : perspectives de débats houleux à l’AN autour de la loi des finances 2024

Le bureau de l’Assemblée nationale a réussi à évacuer le principal point inscrit à l’ordre du jour de la 3e session extraordinaire convoquée ce lundi 2 octobre 2023 par le président Louis Vlavonou. Mais l’exercice ne s’annonce pas facile pour la session budgétaire qui s’annonce dans quelques jours.

Les députés de la 9e législature ont adopté lundi 2 octobre 2023 en procédure d’urgence, le budget exercice 2024 de l’institution. L’opposition parlementaire n’a pas accordé sa caution à ce vote qui vise, selon leur point de vue, à corriger le « budget fictif » contenu dans le projet de loi introduit à l’Assemblée nationale le 26 septembre dernier.

Pour rattraper son retard, l’Assemblée nationale a dû passer par une procédure d’urgence pour adopter son budget. En effet, le mois d’octobre étant consacré à l’ouverture de la troisième session ordinaire encore appelée session budgétaire.

Mais cette façon de faire les choses a rencontré la résistance de l’opposition parlementaire qui semble avoir le sentiment que c’est l’exécutif qui dicte sa loi au parlement. Réagissant à la procédure d’urgence, le président du parti Les Démocrates a cherché à savoir qui sont les demandeurs de cette procédure et la date à laquelle elle a été formulée. Des noms ont pu être cités mais la date de la formulation de la demande était difficile à trouver. In fine, 19 députés ont voté contre cette procédure et 57 députés ont voté pour.

Les assurances de Louis Vlavonou

Avant l’adoption du budget du parlement, le président Louis Vlavonou a rassuré ses collègues. Selon lui, ce n’est pas l’exécutif qui décide à la place des députés. « Ce budget présenté n’est pas un budget imposé, c’est nous-mêmes qui avons fait les documents qui ont permis de l’élaborer… Le pouvoir exécutif ne nous impose rien », a-t-il rassuré.

À l’issue du vote qui s’ensuit, 72 députés ont voté pour le budget contre les 28 députés de l’opposition. Des indices d’un débat houleux lors de l’examen des lois de finances de l’État exercice 2024.

Prémices d’une session budgétaire houleuse

Le bureau de l’Assemblée nationale va convoquer dans quelques jours les députés pour la troisième session ordinaire de l’année. Cette session, encore appelée session budgétaire, risque d’aboutir à des accrochages verbaux. Les indices d’un débat houleux sont posés ce lundi lors de la procédure d’adoption du budget de l’Assemblée nationale.

Mais le président Éric Houndété et ses lieutenants, ne disposant pas d’une minorité de blocage, ne feront qu’aboyer mais ne pourront pas mordre. Peu importe leur détermination, le gouvernement aura son budget pour poursuivre la mise en œuvre de son programme d’action. En effet, l’opposition politique est dans un contexte où elle ne dispose d’aucune marge de manœuvre, une situation dans laquelle « elle ne fera que souffrir mais ne pourra rien faire ».

Il faut dire que depuis l’ère du renouveau démocratique au Bénin, c’est la première fois qu’une opposition parlementaire est aussi isolée. La seule possibilité qui s’offre à elle, c’est de recourir à la Cour constitutionnelle, une institution à qui elle n’a même pas confiance. Il faut dire que l’exercice sera douloureux tout au long du mandat pour les démocrates.