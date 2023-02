Bénin – Perchoir de la 9e législature: une députée démocrate affronte Louis Vlavonou

Dans le cadre de l’élection du Président de l’Assemblée nationale, 9e législature, deux candidatures ont été enregistrées par le bureau d’âge.

Au poste de Président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou et Viviane Orou Tama sont les candidats en lice. Ils sont respectivement membres du parti UP le Renouveau et Les Démocrates.

Louis Vlavonou part favoris devant la démocrate. L’UP le Renouveau compte 53 députés alors que les démocrates en possèdent que 28. Mieux, le Bloc Républicain avec 28 députés se mettra certainement aux côtés de l’UP le Renouveau, son frère siamois.