Bénin: peine de prison requise contre un homme pour publication d’infox

Le ministère public a requis ce mardi 22 Novembre six mois d’emprisonnement contre un homme de 40 ans poursuivi pour publications de fausses informations sur les réseaux sociaux.

Le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou a examiné ce mardi 22 novembre un dossier relatif au harcèlement par le biais d’un système électronique. L’accusé est un jeune homme de 40 ans.

Au cours de l’audience ce mardi, le ministère public a requis contre l’accusé une peine d’emprisonnement de 6 mois. Le mis en cause dans ce dossier a diffusé sur les réseaux sociaux que 293 soldats ont déserté du rang des forces de défense et de sécurité. Il fut arrêté quelques jours après la publication et déposé en prison.

A la barre ce mardi, l’accusé a affirmé que quelqu’un lui a envoyé l’information tard la nuit avec comme source « Radio frissons » et qu’il n’a pas eu le temps de vérifier auprès de ladite source. Il insiste sur le fait qu’il a partagé l’information reçue sans aucune intention de nuire. Mais son argumentaire n’a pas empêché le ministère public de requérir contre lui six mois d’emprisonnement.

Après la réquisition du ministère public, le juge en charge du dossier a renvoyé le délibéré au 29 Novembre prochain. A cette date, le mis en cause dans ce dossier de harcèlement par le biais de moyen électronique sera fixé sur son sort.