Bénin: Patrice Talon souhaite le rétablissement rapide des relations avec le Niger et Cie

Alors qu’il prononcait son discours sur l’état de la nation ce jeudi 21 décembre 2023, le président du Bénin, Patrice Talon, a exprimé son désir de paix et de coopération internationale notamment avec des pays touchés par des coups d’états dont le Niger.

Dans un discours au palais des gouverneurs ce jeudi, le Président du Bénin, Patrice Talon, a clairement exprimé la position du Bénin par rapport au conflit entre la Russie et l’Ukraine. « Au Bénin, nous voulons d’un monde débarrassé des guerres et du terrorisme, » a-t-il déclaré, soulignant son engagement en faveur de la paix et de la sécurité mondiales.

Le Président Talon a affirmé sa conviction en la coexistence pacifique des nations et des peuples, insistant sur l’importance de restaurer rapidement les relations entre le Bénin et les pays où des coups d’État ont mis en péril les processus démocratiques.

« C’est cette même logique qui me pousse à exprimer aujourd’hui, notre volonté de voir se rétalir rapidement les relations entre le Bénin et les pays où les coups d’état sont intervenus pour remttre en cause les processus démocratiques », a déclaré Patrice Talon.

Pour lui, la prise de pouvoir par les armes doit être condamnée par tout démocrate convaincu. « Nous l’avons fait en exprimant notre reprobation et en restant ainsi en phase avec les valeurs de notre pays mais aussi en étant aligné avec les organisations régionales , sous régionales, continentales, ainsi qu’avec la comunauté internationale », a-t-il rappelé.

Le président Patrice Talon se désole des conséquence des sanctions prises contre les pays concernés par les Coups d’Etat. « Il est clair cependant que le Bénin n’a jamais voulu ni souhaité que les sanctions imposées par les organisations internationales aient pour effet de compliquer le quotidien des populations et de leur rendre la vie encore plus difficile », a-t-il clarifié.

Dans son discours sur l’état de la nation, le président Patrice Talon a également évoqué les chantiers en cours, les réformes sur l’assurance maladie, la situation des producteurs au Bénin et le Budget général exercice 2024.