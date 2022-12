Bénin: Patrice Talon parfois agacé par les exigences de l’UP le Renouveau et du BR

L’Union Progressiste le Renouveau (UP le Renouveau) et le Bloc Républicain (BR) ne sont pas restés en marge de la gouvernance de Patrice Talon. Le Chef de l’Etat a mis en exergue le rôle joué par ses deux partis politiques dans la prise de certaines décisions ayant impacté positivement le quotidien des Béninois. Mais cela n’a pas été aisé, car parfois, le président s’est bien senti agacé.

Les pressions et exigences des deux blocs politiques présents à l’Assemblée nationale ont parfois agacé le président Patrice Talon. Il a exprimé ce sentiment qu’il a parfois ressenti, à l’occasion de son discours sur l’état de la nation. « Monsieur le président de l’Assemblée nationale, Mesdames et Monsieur les députés, parfois je me suis senti agacé par vos exigences, mais je vois que vous avez souvent raison. Et c’est pour cela que les partis politiques sont utiles pour la construction du pays », a-t-il déclaré.

Le chef de la mouvance présidentielle a trouvé important de saluer l’accompagnement de ces deux partis politiques avec lesquels, il savoure son bilan. « Je n’aurais pas été totalement transparent si je ne mentionne pas que le choix de certains investissements et actions permettant le développement individuel, ainsi que les présentes mesures sociales, sont aussi l’œuvre des deux partis politiques, le BR et l’UP le Renouveau qui participent au gouvernement et dont les pressions sans cesse, de toute sorte, ont contribué à la prise de certaines de ces décisions et à leur mise en œuvre », a-t-il dit.

En toute sincérité, Patrice Talon a reconnu que la plupart des décisions du gouvernement ont été prises avec l’impulsion et exigences du Bloc Républicain et de l’UP le Renouveau. « C’est pour cela que je ne serai pas sincère, si je ne partage pas le mérite avec vous. Merci et félicitations », a-t-il lancé aux parlementaires.