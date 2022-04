Bénin: Patrice Talon hors du pays, pas de Conseil des ministres ce mercredi

Le gouvernement n’a pas tenu sa séance hebdomadaire du Conseil des ministres ce mercredi 13 avril 2022.

Le président Patrice Talon étant hors du territoire national, le gouvernement n’a pas tenu son conclave hebdomadaire ce mercredi. Sans précisions, on a appris que le Chef de l’Etat serait en voyage. Sagit-il d’un voyage officiel ou d’un déplacement privé ? On en s’est rien pour le moment.

Ce n’est pas la première fois que ce rendez-vous est avorté à cause de l’absence du Chef de l’Etat. Il faut également noter que de plus en plus, Patrice Talon renoue avec la normo-communication sur ses déplacements.

