Bénin: Patrice Talon fait « aveuglément confiance » au collège de l’ARS

Ce mardi 13 septembre 2022, le président Patrice Talon a installé les membres de l’Autorité de Régulation du Secteur de la Santé (ARS). A l’occasion, le Chef de l’Etat a fait savoir au membre de l’Autorité, qu’au vue de leurs différents parcours, on peut aveuglement leur faire confiance.

Officiellement installés dans leurs fonctions, pour un mandat de 04 ans, les membres de l’Autorité de Régulation du Secteur de la Santé (ARS) doivent se mettre au travail pour ne pas décevoir les espoirs du président de la République. « Mon espérance va au-delà des mots, parce que le parcours de chacun, mérite bien qu’on fasse confiance aveuglément. Le challenge est commun, et j’espère que le mérite sera également commun », a déclaré Patrice Talon lors de la cérémonie d’installation.

Le président ne doute donc pas de la compétence des membres de l’Autorité et leur souffle qu’ils seront « des pionniers en matière de régulation sanitaire au Bénin », « et de votre succès dépendra la survie, la longévité de cet outil, si précieux et indispensable pour l’offre qualitative des soins au Bénin », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, Patrice Talon a notifié que les membres de l’Autorité de Régulation du secteur de la Santé (ARS) ne sont pas tous des Béninois. « Certains d’entre vous ne sont pas de nationalité béninoise, mais ils nous ont montré qu’ils le sont déjà par le cœur et leur engagement. Je les remercie profondément. D’autres, bien que béninois, n’ont jamais travaillé au Bénin, mais leurs parcours les distinguent et seront enrichissants pour l’autorité de régulation » a déclaré le chef de l’Etat.

Quid des missions de l’ARS ?

Conformément au décret N°2019-417 du 25 septembre 2019 définissant ses attributions, son organisation et son fonctionnement, l’ARS a pour mission de veiller à la réalisation du droit à la santé pour tous les citoyens par l’amélioration continue de la qualité des soins.

Pour assurer l’amélioration de la qualité des soins, l’ARS est spécifiquement chargée :

– de veiller à une offre de soins de qualité sur toute l’étendue du territoire national ;

– de définir les normes de qualité pour le secteur de la santé ;

– de conduire les processus d’accréditation des praticiens médicaux et paramédicaux ;

– de conduire les processus de certification des établissements sanitaires et d’assurer leur suivi ;

– de veiller au respect des pratiques médicales et paramédicales validées,

– de définir les mécanismes de développement et de régulation de la télémédecine ;

– d’émettre un avis conforme pour la prise des actes de déploiement et de redéploiement du personnel public du secteur de la santé à l’exception des membres du cabinet du ministre chargé de la Santé et de leurs collaborateurs immédiats ;

– d’émettre un avis sur les projets de répartition des affectations budgétaires de I‘État dans le secteur de la santé ;

– d’assurer le suivi de l’exécution du budget du ministère en charge de la Santé et de veiller à la bonne gouvernance.

Composition du collège de l’ARS et de son Secrétariat Exécutif

Le collège de l’ARS est composé de neuf (09) personnalités. Il s’agit de :

Président : Monsieur Lucien DOSSOU-GBETE

MEMBRES :

– Monsieur Delphin Kuassi MEHINTO

– Monsieur Pakidaba Jacob M. NAMBONI

– Monsieur Marie Epiphane SOHOUENOU

– Monsieur Aholidji Boris Achille GBAGUIDI

– Monsieur David ALAPINI

– Madame Modupè AGUEH McCRACKEN

– Madame Nicole PERIER

– Monsieur Mohamed Salah BEN AMMAR

Le collège de l’ARS sera appuyé dans sa mission par un Secrétariat Exécutif composé de :

– Secrétaire Exécutif : Monsieur Richard Venance GANDAHO

– Coordonnateur de la Cellule de contrôle et d’inspection des structures de prestations de soins médicaux : Monsieur Blaise AYIVI

– Présidente du Conseil de Surveillance du secteur pharmaceutique : Madame Nathalie MIGAN