Bénin : Patrice Talon élevé au rang de Hounon d’honneur par la communauté Vodun

Le Comité des rites Vodun du Bénin a élevé le président sortant Patrice Talon à la dignité de Hounon d’honneur, samedi 2 mai à Cotonou, en reconnaissance de la politique de réhabilitation des religions endogènes engagée depuis 2016.

Le chef de l’État n’a pas reçu lui-même la distinction. C’est Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, et Idelphonse Affogbolo qui ont pris part à la cérémonie en son nom et reçu en son nom la récade, symbole d’autorité et de sagesse remis aux nouveaux dignitaires.

Le président du Comité des rites Vodun, l’écrivain et universitaire Mahougnon Kakpo, a justifié la distinction par l’action du chef de l’État en faveur du Vodun, qu’il estime être passé « de l’ombre à la lumière » sous la décennie Talon. Il a cité la transformation de la fête nationale du 10 janvier en « Vodun Days », la création du Comité des rites Vodun, le déploiement de la Route des Couvents, la construction de l’Arène de Ouidah et le futur Musée international du Vodun à Porto-Novo.

L’élévation au rang de Hounon d’honneur est, selon le Comité, l’une des plus hautes distinctions de la communauté Vodun. Elle est habituellement réservée à des personnalités dont les actions ont durablement contribué à la préservation et à la promotion des traditions endogènes.

Une religion longtemps marginalisée

Religion traditionnelle pratiquée par environ 12 % de la population béninoise selon le dernier recensement, et davantage encore sous des formes syncrétiques avec le christianisme et l’islam, le Vodun a été marginalisé pendant la période révolutionnaire (1972-1990), où le marxisme-léninisme officiel le qualifiait de superstition à combattre.

Sa réhabilitation a été engagée par l’instauration en 1996, sous Nicéphore Soglo, d’une journée nationale du Vodun le 10 janvier, élevée au rang de fête chômée. Le gouvernement Talon a transformé cette commémoration en festival international en 2024 sous le label « Vodun Days », attirant à Ouidah des dizaines de milliers de visiteurs nationaux et étrangers.

Selon l’Institut national de la statistique et de l’analyse démographique (Instad), l’édition 2026 a accueilli des visiteurs venus de 56 pays. La politique culturelle béninoise s’inscrit également dans une stratégie de tourisme mémoriel destinée à reconnecter le pays avec les diasporas afro-descendantes des Amériques et des Caraïbes, héritières du Vodun via la traite transatlantique.

L’investiture du nouveau président Romuald Wadagni est prévue le 24 mai. Patrice Talon, qui ne pouvait pas se représenter en raison de la limite constitutionnelle de deux mandats, achève dix années à la tête de l’État.