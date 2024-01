Bénin: Patrice Talon échange avec 29 femmes parlementaires

- Publicité-

Le président Patrice Talon a reçu en audience ce jeudi 11 janvier, au Palais de la Marina, le Caucus des femmes parlementaires, regroupant les 29 femmes députés de la 9è législature. Cette rencontre s’est déroulée en présence de certains membres du gouvernement.

Ces femmes, élues du peuple, ont exprimé leur reconnaissance au Chef de l’État pour avoir initié et soutenu la révision de la Constitution du Bénin et du Code électoral.

Ce soutien selon leur dire a favorisé une meilleure représentativité féminine au sein de la 9è législature de l’Assemblée nationale. « Si aujourd’hui le parlement béninois compte 29 femmes, c’est grâce à votre clairvoyance monsieur le président de la République… Nous vous disons infiniment merci« , a déclaré Djamilatou SABI MOHAMED, présidente du Caucus des Femmes parlementaires du Bénin.

Les 29 femmes députées ont saisi l’occasion de leur rencontre avec le président Patrice Talon pour lui présenter une requête sérieuse. « Le Caucus des femmes parlementaires souhaite plaider en faveur de l’intégration, dans la loi sur le code électoral, d’un quota d’au moins 30 % de femmes chefs de villages et de quartiers de ville, 30 % de femmes conseillères communales et municipales, 30 % de femmes chefs d’arrondissements, 30 % de femmes maires et 30 % de femmes parlementaires », a déclaré Djamilatou SABI MOHAMED.

De son côté, le président a encouragé les femmes députées à jouer un rôle actif et visible dans le débat politique, sur le terrain et à travers leur leadership, plutôt que de simplement figurer sur la scène politique.

Les discussions entre Patrice Talon et le Caucus des Femmes parlementaires du Bénin ont eu lieu en présence du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, Monsieur Yvon DETCHENOU, de la Ministre des Affaires sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé, et du chef de cabinet du Président de la République, Wilson GAKPETOR.