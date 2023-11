Bénin: échanges ce lundi entre Patrice Talon et les patrons de la police républicaine

Le président de la République SEM Patrice Talon a tenu ce lundi 27 Novembre 2023, une séance de travail avec les autorités en charge de la sécurité intérieure.

Le président Patrice Talon a reçu ce lundi pour une séance de travail, les responsables de la direction de la police Républicaine, les commissaires des commissariats de police du Grand Nokoué et les préfets des départements du Littoral, de l’Atlantique et de l’Ouémé.

En dehors du chef de l’Etat, rapporte Banouto, on note à cette rencontre trois ministres du gouvernement. Il s’agit des ministres du cade de vie en charge des transports et du développement durable, Didier José Tonato, du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Séïdou et le ministre de la décentralisation, Raphaël Akotègnon.

Rien n’a filtré de cette échange entre le président de la République et les autorités en charge de la sécurité intérieure. Mais vu le contexte de fin d’année généralement caractérisé par la flambée de l’insécurité, on peut supposer que les échanges ont tourné autour de la nécessité de renforcer la sécurité en cette période de fête.