Bénin – Passation de charge au MAE: le discours en 3 temps de Aurélien Agbénonci

- Publicité-

C’est désormais fait, Aurélien Agbénonci a passé témoin à Olushegun Adjadi Bakari nommé nouveau ministre des affaires étrangères. Après 7 années passées au sein du gouvernement, le désormais ex premier diplomate béninois a fait son discours en 3 temps sans un mot de remerciement à l’endroit du chef de l’exécutif.

La page du ministre Aurélien Agbénonci est désormais tournée au sein du gouvernement du président Patrice Talon. L’ex patron de la diplomatie béninoise a officiellement passé le témoin hier 7 Juin 2023 à son successeur. Dans son discours qu’il a articulé autour de 3 pôles, Aurélien Agbénonci semble boudé son ex patron à qui il n’a adressé aucun mot de reconnaissance.

C’est par un bilan de ses actions à la tête du département du ministère des affaires étrangères que l’ancien ministre Aurélien Agbénonci livre son discours qui a tout l’air d’une autosatisfaction. Une orientation qu’il a sans doute choisie pour répondre à ceux qui s’interrogent sur les motifs de son débarquement du gouvernement suivi de la convocation des ambassadeurs et la définition d’une nouvelle carte diplomatique.

- Publicité-

La succession de ces faits qui n’a point échappé aux béninois et qui a fait dire à certains que l’incompétence du ministre s’est finalement révélé au grand jour et que le chef a enfin pris conscience de l’errance diplomatique de sa gouvernance. A ceux-là, Aurélien Agbénonci répond que le chef de l’Etat est le seul qui donne l’orientation diplomatique qu’il veut selon ses objectifs politiques.

Dans ce discours qui a fait une part belle aux actions du ministre sorti à la tête du département, le ministre Aurélien Agbénnonci a également ainsi sur sa reconnaissance à ses collaborateurs et à sa famille grâce à qui il a pu obtenir ce bilan élogieux. Il y a donc une volonté affichée du ministre de démentir que c’est pour son bilan ou pour sa compétence qu’il a été sorti du gouvernement.

Dans le troisième pôle de son discours, le ministre Aurélien Agbénonci a indiqué à son successeur ce qui devait constitué ses priorités. « Je ne saurais mettre un terme à mon propos de circonstance sans vous inviter à accorder une attention particulière aux aspects sociaux de la gouvernance qui sera la vôtre à la tête de ce ministère, notamment à l’endroit de son personnel qui s’est souvent senti mal aimé. Pensez à gérer le dossier des droits acquis mais non payés de nos diplomates retraités dont plusieurs sont malades ou décédés« , a suggéré Aurélien Agbénonci avant de préciser ce qu’il fera à court terme: « j’aspire à un peu de repos et à la fréquentation des œuvres de l’esprit », a fait savoir l’ancien ministre.

- Publicité-

Ainsi, après 7 ans de participation à la gouvernance, le ministre Aurélein Agbénonci part sans un mot de reconnaissance à l’endroit du président Patrice Talon qui lui a accordé sa confiance tout au long du premier mandat et 2 ans dans le second et dernier mandat.

L’intégralité du discours de Aurélein Agbénonci

Mercredi 7 juin 2023

Monsieur le Ministre,

Madame et Messieurs les Ambassadeurs,

la restitution des biens culturels par la France à notre pays et toutes les perspectives qui en découlent pour le Bénin et l’Afrique dans son ensemble. Ce moment historique a valu au Bénin à travers le Chef de l’Etat, d’être désigné champion pour la restitution des biens culturels par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernements de la CEDEAO. Il vous appartiendra, Monsieur le Ministre, de faire vivre ce mandat pour le rayonnement continu de notre pays sur cet enjeu essentiel de rééquilibrage des relations Nord-Sud ;

l’opérationnalisation de certaines mesures emblématiques comme celle de l’e-Visa, mais plus encore, celle de l’exemption du visa d’entrée au Bénin pour les ressortissants africains et, parallèlement, l’accroissement du nombre de pays avec lesquels le Bénin a conclu des Accords d’exemption réciproque de visa ;

l’assistance apportée à nos compatriotes de la diaspora en termes de prestations consulaires et d’aide d’urgence au plus fort de la pandémie de COVID-19 ;

l’amélioration des outils de travail au Département par le recours aux nouvelles technologies et l’instauration de la remise de lettres de mission aux chefs de mission diplomatique ;

l’institution de la conférence semestrielle avec les Ambassadeurs et membres du corps diplomatique accrédités auprès de notre pays. Ces résultats tangibles, qui sont loin d’être exhaustifs, ont été atteints grâce aux fidèles collaborateurs qui, pendant tout le temps que j’ai dirigé le ministère, n’ont ménagé aucun effort pour que le pays rayonne. En particulier, les ambassadeurs, nos représentants à travers le monde, mais aussi tous les agents du Département qui dorment peu et sont comme les organes d’un même corps. C’est l’occasion pour moi de leur décerner un satisfecit mérité et leur exprimer ma gratitude infinie. Je tiens à vous applaudir vous qui êtes dans l’ombre et dont on ne mesure pas souvent les actions. Je voudrais également adresser mes remerciements appuyés à ceux avec qui je partage la conviction qu’ensemble nous pouvons œuvrer pour sortir notre pays des méandres du mal développement. J’en avais déjà la conviction avant de commencer à servir la fonction publique internationale ; j’en suis encore plus convaincu après avoir exercé la fonction gouvernementale. Leur soutien moral à différents moments cruciaux m’a réconforté. Gageons que l’avenir sera encore meilleur si chacun y met du sien véritablement parce que nous n’avons qu’un Bénin aux défis innombrables.

Je tiens à redire ma gratitude et toute mon appréciation au corps diplomatique et consulaire accrédité au Bénin et aux représentants des organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales présentes au Bénin. Je voudrais enfin dire ma reconnaissance éternelle à ma famille, en particulier mes fils, ma fille et mon affectueuse épouse qui ont accepté que je consacre quelques années au service de notre patrie commune et à la noble cause qu’est l’édification des relations bilatérales et multilatérales du Bénin avec le reste du monde parce que nous ambitionnions de révéler le Bénin. Désormais, j’aspire à un peu de repos et à la fréquentation des œuvres de l’esprit. Monsieur le Ministre, je vous laisse les clés d’un département spécial qui n’a pas vocation à délivrer un bilan en entrées et sorties monétaires. C’est un ministère aux actions discrètes mais ô combien nécessaires pour préserver de bons rapports avec le reste du monde. De par sa nature, noblement régalienne, sa raison d’être est de révéler le dynamisme de notre pays, de créer un environnement régional et international qui soit favorable à ses ambitions, afin qu’il compte et rayonne davantage sur la scène internationale… Je vous souhaite autant de plaisir que j’ai eu à servir notre pays. Je ne saurais mettre un terme à mon propos de circonstance sans vous inviter à accorder une attention particulière aux aspects sociaux de la gouvernance qui sera la vôtre à la tête de ce ministère, notamment à l’endroit de son personnel qui s’est souvent senti mal aimé. Pensez à gérer le dossier des droits acquis mais non payés de nos diplomates retraités dont plusieurs sont malades ou décédés. Notre monde est un peu pollué par l’avènement des réseaux sociaux et les avancées de l’intelligence artificielle. Prenons garde aux utilisations malveillantes surtout dans notre domaine. En terminant je voudrais dire ceci : « On dit que les transitions sociales, économiques, écologiques et numériques occuperont les réflexions de demain. Le destin de notre pays n’y échappera pas. Aussi le guetteur de l’aube ou celui du soir devra-t-il s’accrocher à son bâton de pèlerin, scruter l’horizon au prisme de ces défis. Lequel de ces guetteurs serai-je ? Je ne le sais pas encore.

À nous revoir!

Vive la République !

AURELIEN A. AGBENONCI