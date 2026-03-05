Bénin : pas de nouveau chef pour l’instant au parti Les Démocrates

À l’issue de la réunion de crise tenue ce mercredi 4 mars 2026 à Cotonou, le parti Les Démocrates a décidé de ne pas désigner immédiatement un nouveau premier responsable. Une délégation sera envoyée auprès de Boni Yayi.

À l’issue de la réunion de crise tenue ce mercredi 4 mars 2026 à Cotonou, le parti Les Démocrates a décidé de ne pas désigner immédiatement un nouveau premier responsable. Une délégation sera envoyée auprès de Boni Yayi.

Réunis en urgence après la réception de la lettre de démission de l’ancien président Boni Yayi, les membres du comité permanent du parti Les Démocrates ont clarifié leur position.

Face à la presse, Ie secrétaire national à la communication du parti, Guy Mitokpè a été nterrogé sur l’identité du premier responsable actuel. « Pour l’heure, la question n’est pas de savoir qui est le premier responsable du parti aujourd’hui », a t-il répondu.

Publicité

La principale décision annoncée est l’envoi d’une délégation composée de personnalités de haut niveau du parti auprès de l’ancien chef de l’État.

Aucune autre décision n’a été rendue publique à ce stade.