Bénin – Parlement: les activités de la session budgétaire lancées ce mardi

Les députés de la neuvième législature se retrouvent ce mardi 31 Octobre 2023 au palais des gouverneurs à Porto Novo où s’ouvre les travaux de la seconde session ordinaire au titre de l’année 2023, encore appelée session budgétaire.

Cette session est convoquée par le président Louis Vlavonou conformément aux dispositions des articles 87 de la constitution et de l’article 4 du règlement intérieur de l’institution parlementaire. « L’Assemblée nationale se réunit de plein droit en deux sessions ordinaires. La première session s’ouvre courant la première quinzaine du mois d’Avril. La seconde session s’ouvre dans la seconde quinzaine du mois d’Octobre« .

La session qui s’ouvre ce mardi va durer trois mois et sera consacrée principalement à l’examen de la loi des finances de l’année 2024. Le document élaboré par le ministre d’Etat chargé de l’économie et des finances a été adopté en conseil des ministres le mardi 26 Septembre dernier. Il s’équilibre en ressources et en charges à la somme de 3199,274 milliards de francs cfa.

L’examen de ce dossier sera précédé de la présentation et du vote du rapport d’activités du président de l’Assemblée nationale couvrant la période du 1er Avril au 30 Septembre 2023.