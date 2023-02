Bénin – Parlement: « Je me demande si ce n’est pas un rêve », Louis Vlavonou réagit à sa réélection

Louis Vlavonou a été reconduit au poste de Président de l’Assemblée nationale. Il est sorti gagnant du vote face à une candidate démocrate. Quelques minutes après le verdict, Louis Vlavonou ne s’en revenait pas. Il se croyait dans un rêve.

« Je me demande si ce n’est pas un rêve, un songe, une hallucination, un mirage, un leurre. Je me demande même si ce n’est pas un démiurge qui me fait miroiter à l’esprit ce que je vis en ces instants en présence de tous qui en êtes les témoins et à la face du monde. », a-t-il dit.

Mais je me touche. Je me tâte la peau, le derme et l’épiderme et me rends finalement compte que ce n’est ni rêve, ni hallucination, ni mirage, mais la réalité, la pure réalité. Louis Vlavonou

Pour le Président de l’Assemblée nationale, ce qui s’est passé ce dimanche est une œuvre de Dieu en sa faveur. « L’Éternel Dieu dans sa miséricorde de toujours, à travers vous vient de me couronner de gloire et d’honneur », a déclaré Louis Vlavonou.

Élu du parti Union Progressiste le Renouveau (UP le Renouveau), Louis Vlavonou a été choisi à l’unanimité au sein de son parti pour rempiler au poste de Président de l’Assemblée nationale. A l’issue du vote, il a obtenu 77 voix face à Viviane Orou Tama du parti Les Démocrates qui a réuni 30 voix.