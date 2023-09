Bénin: « On ira en Mozambique pour gagner », Marcellin Koukpo

-Publicité-

L’attaquant d’Al-Taraji en Arabie Saoudite, Marcellin Koukpo, s’est aussi prononcé sur le prochain match des Guépards face aux Mambas du Mozambique, comptant pour la 6è journée des éliminatoires de la CAN 2023. Et l’attaquant assure que les siens sont déterminés à remporter la victoire.

Les Guépards du Bénin sont en rassemblement à Cotonou, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. Les Béninois affronteront le Mozambique le 9 septembre prochain à Maputo, à l’occasion de la sixième journée des phases qualificatives.

Sous la houlette du sélectionneur Gernot Rohr, les fauves ont effectué ce lundi leur première séance d’entrainement, dans le cadre de ce choc décisif. C’est le stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou qui a servi de cadre à ce premier échange entre le technicien franco-allemand et ses hommes.

A la fin des travaux, Marcellin Koupko, également de la partie, s’est confié à la presse locale. Et l’attaquant d’Al-Taraji en Arabie Saoudite est conscient de ce que le peuple béninois nourrit l’envie de voir de nouveau, sa sélection A défendre les couleurs nationales à la phase finale d’une Coupe d’Afrique des Nations.

« … C’est un match qui va être joué tactiquement. Il ne faut pas se jeter sinon, on peut encaisser. La meilleure des choses à faire, c’est de ne pas encaisser, mais d’aller marquer… Mentalement, nous sommes prêts. On sait ce qui nous attend. Et déjà, la première des choses à faire, c’est de gagner encore la confiance du peuple. Ce qui n’est pas facile à faire, mais on va le faire. On ira en Mozambique pour gagner. On est conscient de la situation. Nous allons vous (peuple béninois Ndlr) faire plaisir et nous faire aussi plaisir et aller à la CAN », a laissé entendre l’avant-centre de 28 ans au micro de Le Matinal.

Avant d’inviter le public sportif a apporté son soutien de toujours. « Je demande au public sportif béninois de nous donner la confiance qu’il faut, de ne pas nous jetés la pierre de sitôt, de nous laisser faire le boulot qu’on a à faire d’abord, et ils vont voir le résultat », a-t-il souhaité. Pour rappel, le match Mozambique-Bénin est prévu samedi prochain à Maputo à partir de 15h (GMT).

