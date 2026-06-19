Bénin : Olivier Verdon suspendu de sélection six mois ferme par la FBF

La Fédération béninoise de football a infligé une suspension de six mois ferme au défenseur Olivier Verdon , désormais privé de convocation avec les Guépards durant cette période. La décision, annoncée le 18 juin 2026, intervient après une procédure disciplinaire liée à des manquements aux règles internes, sans que la FBF ne détaille publiquement les faits reprochés au joueur.

La Fédération Béninoise de Football (FBF) a prononcé le 18 juin 2026 une suspension de six mois ferme à l’encontre du défenseur central Olivier Verdon, le privant de toute convocation et de toute participation aux activités des sélections nationales du Bénin durant cette période, selon un communiqué signé par le secrétaire général Claude Paqui.

La sanction est assortie d’une suspension complémentaire de six mois avec sursis. La FBF invoque « plusieurs manquements aux règles de discipline, de fonctionnement interne, de respect des consignes de l’encadrement et des obligations de vie collective » sans préciser les faits à l’origine de la procédure, se réservant de ne pas communiquer davantage sur les circonstances de la décision.

Le communiqué précise que la sanction a été prononcée « après avoir recueilli les observations de l’intéressé » à l’issue d’une procédure disciplinaire qualifiée de régulière. Verdon dispose d’une période d’adaptation de 30 jours avant l’entrée en vigueur effective de l’interdiction de convocation, selon le texte.

Un joueur récemment réintégré dans le groupe

Âgé de 30 ans, né à Clamart en France de mère béninoise, Olivier Verdon évolue comme défenseur central au Ludogorets Razgrad, club bulgare avec lequel il est engagé jusqu’en juin 2027. Il totalise 29 sélections avec les Guépards du Bénin, équipe avec laquelle il avait participé à la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc.

La sanction intervient quelques semaines après la publication, le 19 mai 2026, de la liste du sélectionneur Gernot Rohr pour la fenêtre FIFA de juin 2026, qui incluait Verdon parmi les défenseurs retenus pour des matchs amicaux au Maroc face à la République centrafricaine et au Togo. La FBF n’a pas précisé si la suspension prend effet à compter de cette fenêtre ou à une date ultérieure.

Le défenseur avait déjà été écarté des rassemblements de novembre 2024 et mars 2025. En mars 2025, Gernot Rohr avait publiquement confirmé que Verdon était « sanctionné » pour des manquements à ses obligations de communication envers le staff technique, tout en exprimant l’espoir d’une réintégration à l’issue de discussions avec la Fédération.

Une procédure distincte des incidents antérieurs

La FBF a souligné que la décision visait à « préserver l’autorité de l’encadrement technique, la cohésion du groupe, l’égalité de traitement entre tous les joueurs ainsi que les valeurs de discipline, de responsabilité et d’exemplarité ». L’institution a indiqué qu’elle ne divulguerait pas les faits précis à l’origine de la sanction, invoquant la protection des intérêts de l’institution, de l’équipe nationale et des personnes concernées.

La suspension de six mois ferme couvre a minima la fenêtre FIFA de septembre-octobre 2026, première des trois fenêtres des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2027, dont le Bénin est en lice dans le groupe F. Si la période de sursis venait à être activée, l’interdiction pourrait s’étendre jusqu’à la deuxième fenêtre de novembre 2026.

Le Bénin disputera ses matchs des éliminatoires de la CAN 2027 entre septembre 2026 et mars 2027.