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Bénin : Ogoutchina Koundé nommé DG par intérim de la SRTB, Serge Ayaka nommé D-TV par intérim

La direction de la Société de Radio et Télévision du Bénin (SRTB) a fait l’objet de nouveaux ajustements. Selon un communiqué relayé par Peace FM Bénin, Ogoutchina Koundé a été nommé directeur général par intérim de l’office public.

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Politique
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Bénin : Ogoutchina Koundé nommé DG par intérim de la SRTB, Serge Ayaka nommé D-TV par intérim
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Chargé de superviser les différentes entités de la structure, il doit assurer la continuité des activités pendant cette période transitoire, ajoute la même source. La SRTB regroupe l’ensemble des médias audiovisuels publics nationaux, issus des récentes réorganisations du secteur.

Parallèlement, Serge Ayaka a été désigné pour prendre en charge la Télévision nationale à titre provisoire. Journaliste de formation et cadre interne, il était jusqu’ici à la tête de Radio Bénin, nomination intervenue en février 2025 lors d’un Conseil des ministres consacré à plusieurs nominations dans les médias publics.

Ces mouvements interviennent après la nomination, en 2025, d’Angela Aquereburu Rabatel à la direction de la SRTB, dont l’arrivée avait été suivie par une refonte des organes internes et l’introduction de nouveaux formats audiovisuels.

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Nominations et responsabilités

Les décisions rapportées par Peace FM Bénin précisent les attributions temporaires confiées à Ogoutchina Koundé et à Serge Ayaka, dont les fonctions portent la mention « par intérim ». Les nominations ont été relayées par Peace FM Bénin.

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