Bénin – nouvelles mesures sur le soja: les démocrates exigent plus

Le parti Les Démocrates n’a pas déposé les armes après les nouvelles mesures prises par le gouvernement en faveur de la chaîne de production du soja. Le parti continue sa lutte aux côtés des soja-culteurs en exigeant du gouvernement d’aller plus loin.

Le parti de l’ancien président Boni Yayi n’est que partiellement satisfait des mesures prises par le gouvernement sur le déroulement de la campagne de commercialisation 2023-2024 du soja grain. Face aux professionnels des médias dimanche 19 Novembre 2023, le parti la flamme de l’espoir a fait de nouvelles exigences au gouvernement.

« La mise en œuvre du décret fixant la date d’interdiction d’exportation du soja grain sans transformation au 1er avril 2024 adopté en Conseil des ministres du 12 octobre 2022 a causé des préjudices tant moraux, économiques que financiers aux producteurs agricoles. Il faut donc obligatoirement que réparation soit faite après l’annonce des nouvelles mesures annoncées à travers le communiqué N°04/PR/SGG/SP du Secrétaire Général du Gouvernement qui accompagnent la campagne de commercialisation du soja grain au titre de l’exercice 2023- 2024 », a exigé le parti de l’ancien président Boni Yayi.

Dans sa déclaration de presse, le parti a également exigé « la libération sans délai et sans conditions des personnes incarcérées dans cette crise ; la destruction immédiate des barrières faites de blocs de granit ainsi que la fermeture des tranchées creusées qui entravent la libre circulation des personnes et des biens à l’intérieur des pays et au niveau des frontières ; la restitution des moyens de transport saisis ; la mainlevée sur les produits saisis ; la mise en place des mécanismes minimaux de protection des producteurs ; et enfin le dédommagement des victimes ».

Il faut dire que depuis la prise du décret en conseil des ministres du 12 octobre 2022, le parti Les Démocrates a combattu le contenu du décret dont la mise en œuvre n’a fait selon le parti qu’empêcher les producteurs de jouir du fruit de leur travail. C’est donc à juste titre que le parti Les Démocrates a perçu les nouvelles mesures comme une victoire du peuple sur le gouvernement.

Et comme le dit l’adage, l’appétit vient en mangeant, le parti Les Démocrates invite le gouvernement du président Patrice Talon à étendre les nouvelles mesures qui libèrent la commercialisation du Soja au Bénin à d’autres cultures à savoir : le coton, le cajou, la karité…