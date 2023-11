Benin: nouvelle grosse défection au sein du parti FCBE

- Publicité-

Le parti d’opposition béninois FCBE (Force Cauris pour un Bénin Émergent) a enregistré la démission de l’un de ses responsables clés, Dr Mouhamed Awali Akintola, coordonnateur de la jeunesse du parti. Cette démission, annoncée le 6 novembre 2023, a été officialisée lors de l’émission dominicale « L’Entretien » sur E-Télé le 12 novembre 2023.

Dr Akintola a expliqué que sa décision de quitter le FCBE, anciennement dirigé par l’ex-président Boni Yayi, était le résultat d’une longue et mûre réflexion. Il a cité des raisons de conviction et de convenance personnelle pour justifier son départ.

Il a exprimé un sentiment de malaise au sein du parti, indiquant que les orientations et les stratégies du parti n’étaient plus en alignement avec ses propres visions et convictions personnelles.

Le Dr Akintola a également évoqué les résultats décevants du parti lors des dernières élections législatives, où la FCBE n’a pas réussi à obtenir de siège, faute d’avoir rassemblé au moins 10% des suffrages exprimés. Il a souligné que l’échec en soi n’était pas le problème, mais plutôt la manière dont le parti y a réagi et les stratégies adoptées par la suite.

- Publicité-

Il a notamment mentionné son désir de rebondir et de ne pas s’accommoder d’une sorte de léthargie qui ne correspondait pas à sa personnalité et à sa vision de la jeunesse et de l’engagement politique.

Cette démission soulève plusieurs questions, donc celle sur l’avenir du parti FCBE , de plus en plus de sa substance et sur la manière dont les partis politiques au Bénin gèrent les défis internes et les échecs électoraux.