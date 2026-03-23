Bénin : Nourénou Atchadé veut amener Les Démocrates à participer à toutes les élections d’ici 2033

À la tête du parti Les Démocrates, Nourénou Atchadé veut assurer la participation de sa formation politique à toutes les élections à l’horizon 2033. Un objectif qu’il lie à un renforcement de l’organisation interne et à une forte mobilisation des militants.

Le président du parti Les Démocrates, Nourénou Atchadé, a décliné sa vision à long terme à l’issue du Conseil national ordinaire tenu le 22 mars 2026 à Cotonou. Face aux militants et responsables du parti, il a d’abord salué leur fidélité, rappelant qu’ils ont « ont traversé toutes les étapes et toutes les péripéties » avec loyauté. « Vous avez été bons parce que vous aimez votre parti et vous avez voulu de son évolution », a-t-il déclaré.

Mais l’essentiel de son message a porté sur l’avenir du parti. Nourénou Atchadé a clairement affiché son ambition de voir Les Démocrates présents à toutes les échéances électorales dans les années à venir. « Mettons-nous au travail. Je suis sûr que nous ferons tout ce qu’il est de notre devoir pour qu’en 2033, nous participions à toutes les élections », a-t-il affirmé.

Pour atteindre cet objectif, il appelle à une mobilisation continue des militants et à un retour sur le terrain. « Nous devons nous organiser, nous devons nous mettre en rang de bataille, aller dans les hameaux, dans les villages, pour réveiller notre parti, pour mobiliser nos militants », a-t-il insisté.

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