Bénin: Nourénou Atchadé, nouveau président du parti LD

Le Conseil national ordinaire du parti Les Démocrates s’est achevé ce dimanche à Cotonou sur une décision structurante pour l’avenir de la formation politique.

À l’issue des travaux, Nourénou Atchadé a été porté à la tête du parti, consacrant un changement de leadership dans un contexte politique marqué par de fortes recompositions.

Cette désignation intervient alors que Les Démocrates traversent une phase délicate de leur histoire, entre absence d’élus dans les institutions pour les prochaines années, repositionnement stratégique à l’approche de la présidentielle de 2026 et récentes secousses internes.

Le choix de Nourénou Atchadé traduit la volonté du parti de se doter d’une direction capable de maintenir la cohésion, de structurer la ligne politique et de préserver l’existence du parti comme acteur central de l’opposition.

Désormais investi, le nouveau président hérite d’un chantier lourd : reconstruire une dynamique interne, clarifier la stratégie électorale et redonner de la lisibilité au projet politique des Démocrates dans un paysage dominé par la mouvance présidentielle.

Publicité