Bénin – Non respect des prix planchers: des sacs de blé saisis et vendus au prix normal à Ouando

Les directions départementales de l’industrie et du commerce continuent le suivi des prix des produits de grandes consommations fixés par le gouvernement. Dans le département de l’Ouémé, plusieurs sacs de 50kg de farine de blé vendus hors prix ont été saisis et revendus au prix normal sur le marché de Ouando.

Le gouvernement à travers les directions départementales de l’industrie et du commerce veille à l’application effective des prix planchers des produits de grandes consommations sur le terrain. Des descentes inopinées sont effectuées sur le terrain pour dénicher les commerçants véreux. La descente d’une équipe de la direction départementale du commerce de l’Ouémé conduite par Apollinaire Togbadji a permis de dénicher un réseau de surenchère sur la farine de blé dans le grand marché de Ouando à Porto Novo.

Des sacs de 50kg de farine de blé de la marque GMB sont vendus par certains commerçants à 28.000 francs CFA au lieu de 20.000 francs cfa fixés par le gouvernement en conseil des ministres. Des sacs de farine de blé ainsi vendus hors prix ont été saisis et revendus sur le marché de Ouando à 20.000 francs cfa.

Pour le directeur départemental de l’industrie et du commerce des départements de l’Ouémé et du Plateau, Apollinaire Togbadji, rien ne justifie la vente du sac de 50kg de farine de blé à 28.000 francs Cfa d’autant plus qu’il s’agit d’une production locale et toutes les taxes ont été supprimées sur cette farine-là.

« Le prix fixé par le gouvernement est au plus 20000 FCFA le sac de 50 kg. Malheureusement il y a certains commerçants au niveau du marché Ouando qui ont organisé un réseau de surenchère que nous avons démantelé », a-t-il indiqué.

Il faut préciser que près d’une cinquantaine de sacs ont été saisis et revendus au prix normal dans le marché de Ouando par l’équipe de la direction départementale de l’industrie et du commerce. Après le marché Ouando, la même équipe compte sillonner d’autres marchés et boutiques pour s’assurer du respect des prix fixés par le gouvernement.

Aperçu des prix fixés par le gouvernement

Au cours du conseil des ministres du Mercredi 23 Mars dernier, le gouvernement a pris des mesures sociales pour atténuer la souffrance des populations face à la cherté des prix des produits de grandes consommations. Le gouvernement a notamment fixé le prix de certains produits après les avoir exonéré de la TVA.

Ainsi, le sac de 50 kg de riz importé sera désormais cédé 18.450 Fcfa contre 20.500 Fcfa par le passé. A l’aune de ces prix, la farine de blé étant exonérée de la TVA, le pain sera donc vendu à 125 f pour la baguette de 160 kg et à 150 f pour la baguette de 200 kg. Le litre de l’huile végétale importée ou produite localement sera de 1.017 F au lieu de 1.200 grâce à l’exonération de la TVA. Le litre de l’huile de palme raffinée locale ou importé passe maintenant de 1.100 F à 932 FCFA.

En dehors les prix des denrées alimentaires, le conseil des ministres s’est aussi intéressé au prix du ciment qu’il a fixé par département. Ainsi, jusqu’au 30 Juin 2022, la tonne du ciment sera vendue dans l’Atlantique-Littoral à 75.000 francs. 74.000 francs dans l’Ouémé-Plateau. Dans le Mono-Couffo, la tonne sera cédée à 77000 francs , dans le Borgou et dans la Donga à 82.000 francs , dans l’Atacora et l’Alibori à 85000francs et dans l’Alibori à 90000 francs.

