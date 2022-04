Bénin: après Pahou, 04 boulangeries fermées à Cotonou pour des manquements divers

Après la fermeture d’une boulangerie à Pahou, 04 autres boulangeries viennent d’être fermées à Cotonou dans le département du Littoral. Résultat de la descente d’une équipe de la direction départementale de l’industrie et de commerce du Littoral.

Après les mesures sociales prises par le gouvernement pour soulager la peine des populations confrontées à la cherté des produits de grandes consommations, les directions départementales de l’industrie et du commerce sont à pieds d’œuvre sur le terrain pour faire respecter les mesures. Plusieurs promoteurs de boulangerie ont déjà payé le prix de leur entêtement.

Jeudi 31 Mars 2022, 04 boulangeries ont été fermées dans le département du Littoral. Il est reproché aux promoteurs de ces boulangeries, un manque d’hygiène et d’assainissement; l’absence de facture normalisée et le non respect des prix fixés par le gouvernement et par grammage.

Il faut rappeler que lors d’une récente sortie, la ministre de l’industrie et du commerce a rappelé que les prix pratiqués actuellement pour céder le pain ont été définis depuis 2008. Ces prix varient selon le grammage adopté. « Nous avons la baguette de 160 grammes à 125 FCFA et celle de 200 grammes cédée à 150 FCFA », a rappelé la ministre.