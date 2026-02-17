Benin Web TV
LIVE

Bénin: nommé par Joseph Djogbénou, Abou Torou prend officiellement fonction

Suite à sa nomination, Abou Torou a officiellement pris fonction le 16 février 2026 en qualité de Directeur de cabinet du Président de l’Assemblée nationale du Bénin.

Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Politique
2 233vues
Bénin: nommé par Joseph Djogbénou, Abou Torou prend officiellement fonction
Publicité
1 min de lecture
Google News

Suite à sa nomination, Abou Torou a officiellement pris fonction le 16 février 2026 en qualité de Directeur de cabinet du Président de l’Assemblée nationale du Bénin.

La cérémonie de prise de service s’est déroulée en présence d’une délégation de cadres et de responsables de l’Union Progressiste le Renouveau, formation politique à laquelle il appartient, venus lui témoigner leur soutien et leur confiance.

Ancien député de la 8ᵉ circonscription électorale, Abou Torou entame ainsi une nouvelle étape de son parcours institutionnel aux côtés du président du Parlement, Joseph Fifamin Djogbénou..

Publicité

Son expérience au sein de l’hémicycle constitue un atout majeur pour l’accompagnement stratégique et administratif de l’institution, notamment dans la compréhension fine des procédures législatives et des rouages parlementaires.

Au-delà de la dimension institutionnelle, cette nomination confère également une visibilité accrue à la commune de N’Dali, désormais représentée à un niveau clé de l’appareil parlementaire national.

Publicité

Articles liés

Réajustement au conseil communal de Bopa: le PAM Célestin Gando remplacé 48h après sa désignationBénin: la fin du vote secret pour les commissions communales, un verrouillage partisan actéCongo-Brazzaville : ouverture du dialogue politique en vue de la présidentielle dans le centre du paysCôte d’Ivoire – Procédure en cours contre Blaise Lasm : l’opinion publique dans l’expectative
Merci pour votre lecture — publicité