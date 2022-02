Bénin: Nicéphore Soglo et Patrice Talon, enfin le rapprochement

L’ancien président Nicéphore Soglo était dans la journée de ce samedi 19 Février 2022 au palais de la Marina. A côté du locataire des lieux, le président Patrice Talon, le patriarche du clan Soglo a participé au vernissage de l’exposition des 26 trésors royaux restitués au Béni par la France.

Le vernissage des 26 trésors royaux restitués au Bénin par la France a eu lieu ce samedi 19 Février 2022 en présence du chef de l’Etat, le président Patrice Talon, entouré pour la circonstance de plusieurs personnalités parmi lesquelles, l’ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo.

Le premier président de l’ère du renouveau démocratique, Nicéphore Soglo en froid depuis quelques années avec l’actuel locataire de la Marina, a marqué sa présence à cet événement à côté du président de la République et du ministre de la Culture, Jean-Michel Abimbola.

« Si tu ne connais pas ton histoire, tu ne connais rien », a confié le président Nicéphore Soglo après voir fait le tour des 26 œuvres exposées.

Il faut rappeler que l’ancien présidant Nicéphore Soglo était absent le 10 Novembre 2021 dans les jardins de la présidence de la République où avait été organisé l’accueil des 26 Œuvres. Son absence avait été attribuée à la relation assez tendue entre lui et le président Patrice Talon. Sur la question, l’ancien chef d’Etat ne s’est jamais prononcé. Du côté de l’entourage du président de la République, on affirme qu’une invitation lui a été régulièrement envoyée par le protocole d’Etat.

Par sa présence au vernissage des 26 trésors royaux, le président Nicéphore Soglo vient de se rattraper. On peut considérer que le message de bons vœux et de bonne et heureuse année adressé par le président Soglo à Patrice Talon et sa présence ce samedi à ses côtés ne sont pas des actes anodins mais prouvent que la réconciliation tant prônée reste possible et ne saurait tarder.