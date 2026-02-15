Bénin : Nathanaël Koty élu maire d’Abomey-Calavi

La commune d’Abomey-Calavi a un nouveau maire. Nathanaël KOTY a été officiellement installé dans ses fonctions. Il succède à Angelo Ahouandjinou, qui dirigeait la ville depuis 2020. Le nouvel exécutif communal est désormais en place pour un mandat de sept ans.

La page Angelo Ahouandjinou se tourne à la tête de la mairie d’Abomey-Calavi. Le nouveau maire de la commune se nomme Nathanaël KOTY. Il a été officiellement installé dans ses fonctions, marquant ainsi le début d’une nouvelle étape pour la deuxième ville la plus peuplée du Bénin, après Cotonou.

Nathanaël KOTY succède à Angelo Ahouandjinou, en poste depuis 2020. Avec cette installation, c’est une nouvelle équipe dirigeante qui prend désormais les commandes de la commune pour les sept prochaines années.

Le nouveau Conseil communal est composé comme suit :

Maire : Nathanaël KOTY

Premier Adjoint au Maire : Patrice HOUNYE AZE

Deuxième Adjoint au Maire : Romain DENAKPO

Troisième Adjoint au Maire : Thérèse KORA

Ensemble, ils auront la responsabilité de conduire les affaires de la commune et de répondre aux nombreux défis liés à son développement.

Située dans le département de l’Atlantique, la commune d’Abomey-Calavi est reconnue comme la plus grande ville estudiantine du pays. Elle abrite notamment l’Université d’Abomey-Calavi, un pôle majeur de formation et de recherche au Bénin.

Ville en pleine expansion démographique et urbaine, Abomey-Calavi fait face à d’importants enjeux : urbanisation rapide, assainissement, infrastructures routières, emploi des jeunes et amélioration des services sociaux de base.

Le nouveau maire et son équipe sont donc attendus sur des actions concrètes pour améliorer le cadre de vie des populations et accompagner le développement harmonieux de la commune.