Bénin: Nadine Okoumassoun partage sa vision politique avec Richard Ouorou

Quelques jours après son annonce à poursuivre son militantisme au sein d’un parti politique, Nadine Okoumassoun a eu un tête-à-tête avec le politologue Richard Boni Ouorou qui a révélé quelques jours plus tôt sa volonté de créer son parti politique.

Le politologue Richard Boni Ouorou a échangé ce mardi 30 Août avec l’activiste des réseaux sociaux, Nadine Okoumassoun. Au cours de ce tête-à-tête, le politologue et l’activiste politique ont abordé plusieurs sujets liés à l’ ’autonomisation économique et financière et bien évidemment des sujets ayant trait à l’actualité politique nationale.

Cet échange a eu lieu quelques jours après que l’activiste politique a annoncé qu’elle entend poursuivre son militantisme au sein d’une formation politique. En effet, dans un entretien accordé à BENINWEBTV après sa libération de prison, Nadine Okoumassoun a annoncé donner une nouvelle orientation à sa lutte politique.

« Je suis une femme extrêmement ambitieuse. Mais désormais, je répondrai aux principes, visions et objectifs d’un parti politique. Mon militantisme se fera désormais avec une formation politique dont je tais le nom pour le moment« , avait confié Nadine Okoumassoun.

Avant cette déclaration tonitruante, le consultant et politologue Richard Boni Ouorou avait partagé avec son mouvement « les terriens » son intention de créer un parti politique. Si Nadine Okoumassoun semble connaitre déjà le parti politique au sein duquel elle exprimera son idéologie politique, cela n’empêchera pour le politologue de sonder le terrain de cette brave jeune fille qui vient de sortir de prison après un an derrière les barreaux à cause de son activisme politique.

En tout cas, le politologue Richard Boni Ouorou ne regrette pas l’échange qu’il a eu avec l’activiste politique. Selon le témoignage du consultant international, cette jeune dame militante n’est pas sans contenu.

Impression de Richard Ouorou après son échange avec Nadine Okoumassoun

Après le tête-à-tête qu’il a eu hier mardi 30 Août 2022 avec l’activiste politique Nadine Okoumassoun, le politologue Richard Ouorou a fait savoir qu’il a échangé avec une jeune fille qui a de potentiel à revendre. « J’ai rencontré une personne formidable, remplie de bonne volonté et de conviction. Une jeune femme qui s’assume et une exceptionnelle conseillère aussi » a confié Richard Ouorou selon des propos rapportés par Kpakpatomédias.

Impressionné par cette jeune dame déterminée, le consultant international, Richard Ouorou s’engage à être pour elle un partenaire. Il a confié à l’activiste qu’elle peut compter sur lui après ce qu’elle a vécu derrière les barreaux.