Bénin: mots de Joseph Djogbénou élu président de la 10ᵉ législature

Élu à la tête de l’Assemblée nationale ce dimanche 08 février 2026, Joseph Fifamè Djogbénou a livré un discours inaugural à la fois sobre, structurant et porteur d’engagements.

Devant ses pairs, le nouveau Président du Parlement a placé son mandat sous le signe de la responsabilité, de la continuité institutionnelle et du service de la Nation.

Dès l’entame de son propos, Joseph Fifamè Djogbénou a tenu à exprimer, au nom de l’ensemble des députés, une reconnaissance appuyée au peuple béninois. Il a salué la confiance accordée aux élus pour porter la voix de la Nation et défendre ses intérêts dans toute sa diversité, soulignant que cette confiance constitue à la fois un honneur et une exigence.

Le Président de l’Assemblée nationale a ensuite adressé ses remerciements aux députés pour la confiance placée dans le Bureau parlementaire nouvellement élu. Il a également rendu hommage au doyen d’âge et aux membres du bureau d’âge pour avoir conduit avec rigueur et sérénité les travaux d’installation de la dixième législature et l’élection du Bureau.

Abordant le contexte politique et institutionnel, Joseph Fifamè Djogbénou a rappelé que cette nouvelle législature s’ouvre dans un environnement national, régional et international marqué par de fortes compétitions et des défis multidimensionnels. Selon lui, le rôle du pouvoir législatif est central pour accompagner les transformations en cours et contribuer à créer les conditions d’un développement durable et inclusif au profit de tous les citoyens.

Dans cette dynamique, il a exprimé la reconnaissance de l’ensemble des députés au Président de la République, Patrice Talon, pour les réformes engagées et la vision portée depuis plusieurs années. Il a salué le courage, la constance et la rigueur de l’action gouvernementale, estimant que ces choix structurants permettent aujourd’hui au Bénin de renforcer sa crédibilité et sa place sur la scène internationale.

Le nouveau Président du Parlement n’a pas manqué d’élargir son message aux forces politiques et citoyennes. Il a remercié le Président Abdoulaye Bio Tchané, les dirigeants du Bloc Républicain et de l’Union Progressiste le Renouveau, ainsi que les militantes, militants et citoyens qui ont contribué au processus électoral et à la mise en place des institutions.

Pour lui, la représentation nationale est le fruit d’un effort collectif au service de la République. Pour finir, Joseph Fifamè Djogbénou a eu une pensée particulière pour les Béninoises et les Béninois engagés au quotidien dans la protection du pays, la prise en charge sanitaire, la production économique et la préservation de la cohésion sociale. Il a également exprimé sa solidarité envers celles et ceux qui traversent des moments de difficulté, affirmant la volonté du Parlement d’agir pour alléger les souffrances, quelle qu’en soit l’origine.

Plaçant la dixième législature sous le signe de la foi et de l’héritage des ancêtres, le Président de l’Assemblée nationale a conclu son discours par un appel à l’unité, à l’engagement et au sens élevé de l’intérêt général, formulant un vœu clair : que Dieu protège le Bénin.