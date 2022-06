Bénin: Moov Money devient le sponsor officiel du festival Cotonou Barbecue 2022

Moov Money a officialisé son soutien à Kaweru Group en devenant le sponsor officiel de la 9è édition du festival Cotonou Barbecue. L’acte officiel de partenariat a été signé ce mardi 21 juin 2022 au siège de Moov Africa à Cotonou.

C’est Moov Money qui sera la vedette au festival Barbecue cette année. En effet, Kawéru group et Moov Africa ont signé un contrat de partenariat qui fait de Moov Money, le Sponsor officiel du Cotonou Barbecue 2022. A travers cette nouvelle alliance, Moov Africa Bénin à travers sa branche Moov Money sera au rendez-vous de ce grand évènement qui verra comme d’habitude, des milliers de festivaliers envahir le site du Canal Olympia pendant 12 jours non-stop.

Bénin: Moov Money devient le sponsor officiel du festival Cotonou Barbecue

Une 9ème édition plus pimentée

Prévue du 21 juillet au 1er Août 2022, cette foire festive est un évènement H24 qui se tiendra pendant 12 jours et dont l’objectif est de dévoiler au public régional et béninois un contenu divertissant et attractif.

12 jours de shows, 12 soirées de folie, 12 thèmes et plus de 100 artistes sont entre autres les innovations apportées à l’édition 2022 du festival Cotonou Barbecue. En effet, le festizik Cotonou Barbecue est une foire culinaire à caractère festif organisée par l’agence Kaweru Group dont l’objectif est de promouvoir les restaurateurs du Bénin et toutes autres d’entreprises.

Après huit ans, soit de 2015 à ce jour, plus de 100 milles festivaliers se rassemblent par édition sur une dizaine de jours. Ce qui pourra d’ailleurs permettre à la jeunesse de se retrouver autour d’une cause utile et divertissante à la fois. Puis, étant donné que le festival se déroule en période de vacances à Cotonou, c’est également une aubaine sur le plan touristique.

C’est pourquoi, en venant sur le festival, les touristes découvrent, goutent et vivent la culture béninoise dans une ambiance de détente. Il est à noter que ce festival de grillades qui se tiendra, comme l’année dernière à Canal Olympia de Cotonou, s’annonce avec plus de piments.