Bénin: Moov Africa ouvre la porte du futur avec la E-SIM

Ce lundi O3 Octobre 2022, Moov Africa a procédé au lancement de son service E-SIM. L’Hotel Azalaï de Cotonou a servi de cadre pour le lancement de cette innovation technologique de dernière génération dont Moov Africa devient le 1er opérateur GSM à proposer au Bénin.

« Aujourd’hui, nous sommes le seul opérateur au Bénin qui a son propre câble sous-marin » a annoncé, dans son discours de lancement, M. Omar Nahli, Directeur Général de Moov Bénin. Mettant en exergue l’expertise de l’opérateur GSM à offrir aux Béninois, des services d’innovations technologiques de dernière génération, à la hauteur de l’ambition du gouvernement béninois de faire du Bénin un hub numérique, Omar Nahli a détaillé les avancés de l’opérateur.

A lire aussi : Moov Africa devient le 1er réseau à proposer la E-SIM au Bénin

« L’évolution de la technologie a été accompagnée en parallèle une évolution des cartes Sim », a déclaré M. Moustafa El Houti, Directeur Marketing et Communication de Moov Africa Bénin. « On est parmi les premiers pays africains à lancer la E-sim » a fait savoir M. Moustafa dans sa brillante présentation de Moov Africa.

« Les raisons pour prendre la E-sim sont très nombreuses. (1)Vous pouvez changer rapidement d’opérateur, (2) posséder plusieurs lignes sur des smartphones mono Sim physiques, (3) éviter les pertes ou détérioration de cartes Sim et (4) connecter facilement certains terminaux à un numéro (voitures intelligentes, mobiles, tablettes ou objets connectés). » a expliqué M. Moustafa El Houti. Répondant aux questions issues de la présentation du Directeur Marketing et Communication de Moov Africa Bénin, les heureux gagnants sont reparties avec divers lots, à savoir: un « iPhone 14 Pro + une SIM virtuelle dotée d’un an de connexion illimitée, un routeur 4 G+ avec 2 mois de connexion illimitée ; un bon d’achat de 40 mille FCFA, etc…