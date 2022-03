Bénin: Moov Africa lance la première édition du « Grand Trophée Moov Africa de Golf »  

Le réseau de téléphonie mobile Moov Africa a lancé la première édition du « Grand Trophée Moov Africa de Golf ». C’était ce samedi à Cotonou golf club.

Après le cyclisme et les jeux vidéo (Gaming League), Moov Africa fait son entrée au golf. Le réseau de téléphonie mobile a lancé la première édition du « Grand Trophée Moov Africa de Golf ». En partenariat avec le centre Cotonou golf club, l’entreprise de télécommunications a offert aux amoureux et aux passionnés de ce sport santé, une journée entière de compétition. Démarré samedi à 7 heures, ce mini tournoi a connu la participation de jeunes, de vieux, des amateurs ainsi que des professionnels qui ont répondu présent à cette initiative de Moov Africa qui s’est prolongée tard dans la nuit autour d’un diner de gala où les lauréats ont été primés.

Pour le Directeur Général de Moov Africa, Omar Nahli, Moov Africa vise par cette compétition à tisser des relations professionnelles, de business entre les compétiteurs mais également des relations sociales et d’amitiés. « Il y a tout un certain nombre d’aspect qu’en général on ne voit pas et en fin de compte ils finissent sur des rencontres humaines (….) Et pour moi, c’est le plus important au-delà de l’aspect compétition (….) Quand on joue, il y a de la compétition et ça nous intéresse à Moov (….) Nous aimons beaucoup ça. Les challenges, la compétition puisque nous sommes dedans en tant qu’opérateur télécom », a déclaré Omar Nahli.

« Notre plaisir à Moov, c’est de voir tout ce monde réuni autour de ce sport encore méconnu du public béninois. « C’est ça qui nous intéresse à Moov. Nous sommes là pour ramener cette joie, cette compétition…pour donner le meilleur de nous-même. C’est l’objectif que nous cherchons et c’est l’image que nous voulons envoyer (….) C’est très important pour nous de donner (au Bénin) cette image d’un pays qui est en mouvement, un pays qui bouge, et qu’il y a toujours quelque chose de nouveau qui se passe à Cotonou. Nous tenons vraiment beaucoup à ça », a assuré le DG Moov Africa.

Les compétiteurs apprécient

Brice Mensah, l’un des participants à cette compétition et membre du comité d’organisation de Cotonou golf club apprécie cette initiative de Moov Africa: « C’est une très belle initiative étant donné que je suis l’organisateur de cet événement. C’est la première que nous faisons cette année avec cette structure (…..) Et je pense qu’avec Moov, c’est très intéressant avec beaucoup de communication derrière et on voudrait que d’autres partenaires nous accompagnent pour que ça soit vraiment intéressant pour Cotonou golf club et pour le golf en général au Bénin ».

« Ça fait pratiquement 6 ans que je joue au golf (…..) C’est vrai que je joue en première série avec un handicap de 8. J’ai eu à faire donc beaucoup de progression. C’est ce qui fait que je suis beaucoup plus précis par rapport aux nouveaux qui ont démarré. Mais toujours est-il qu’au golf, il n’y a pas une histoire d’ancien ou de nouveau. Toute personne a la possibilité de gagner étant donné que nous avons des handicaps différents. Donc le golf, ce n’est pas une histoire de ‘je suis premier, ‘je suis deuxième’. C’est une histoire de savoir jouer, se maîtriser, contrôler sa pression, le stress et tout ce qu’il faut pour pouvoir gagner »

François Agbavon, professeur de golf à Cotonou golf club et seul joueur professionnel au Bénin dans cette discipline sportive se prononce également sur cette compétition: « C’est une compétition de golf sponsorisée par Moov Africa. C’est juste pour la promotion du golf au Bénin. Nous sommes à la première édition et il y a beaucoup de participants. Il y a au moins une cinquantaine de compétiteurs, ce qui n’est pas mal pour une première édition (….) La majorité des participants sont des béninois et quelques expatriés qui résident au Bénin », a confié le professeur de golf.

Pour le moniteur Agbavon, le Bénin ne manque pas de talent en matière de golf. Mais comme c’est une discipline très peu pratiquée sur le territoire national, il est difficile d’en dénicher. « Les talents, il n’en manque pas. Certes, c’est un sport qui n’est pas assez promu au Bénin, ce n’est pas encore connu (….) mais en termes de talent, il y en a toujours parce que le golf est un sport d’aptitude. Et tant qu’il y a des jeunes (qui s’essayent à la chose), il y a forcément des talents. La preuve, il y a un jeune qui a fait tout à l’heure un coup extraordinaire même si malheureusement ce n’est pas un Béninois. C’est un talent…. »

« Nous, on est toujours dans la promotion des talents. Hier, on avait fait l’initiation pour tout le monde, ceux qui viennent d’adhérer à ce sport et les autres qui ont oublié les bases. Donc, on est dans la logique de détection de talent et de faire tout ce qu’il faut pour promouvoir le golf au Bénin », a-t-il ajouté.