Bénin: Moov Africa justifie son accompagnement inconditionnel au festival WeLovEya

Moov Africa Bénin a fait le point du festival WeLovEya 2022 le mercredi 14 décembre 2022. Une occasion choisie par le premier opérateur GSM au Bénin pour évoquer les raisons de son soutien à ce show d’envergure internationale.

Après le festival WeLovEya, l’heure est déjà au bilan et Moov Africa Bénin n’a pas dérogé à la règle. Au lendemain de l’époustouflant festival du week-end dernier, Moov Africa Bénin a tenu à faire le debriefing à ses abonnés qui font partie intégrants des plus de 30 mille spectateurs qui étaient à la place de l’Amazone.

Selon Mostafa El Houti, Directeur Marketing et Communication de Moov Africa Bénin, cette collaboration de Moov Africa avec le centre Eya a permis d’offrir des forfaits internet de 15.500F CFA à tous ceux qui ont acheté les tickets de 15 000F et par la suite les tickets de 10 milles FCFA.

Des centres communautaires Eya …

Pour lui, l’objectif de ce concert n’est pas de se faire de l’argent mais d’accompagner la vision de Lionel Talon car, dit-il une seule raison justifie le positionnement de Moov Africa Bénin sur ce festival.

« L’idée dernière ce projet de Lionel Talon est ce qui nous a poussé à accompagner ce projet culturel : construire de nouveaux centres Eya », a-t-il clarifié en précisant que ce n’était pas une question d’argent.

« Si vous voyez un peu le centre communautaire Eya qui est juste extraordinaire et qui propose une plateforme pour les jeunes, pour s’épanouir et s’exprimer, Il (Lionel Talon Ndlr) veut dupliquer ça… Et donc, on aurait pu le faire gratuitement, sachez que tous ceux qui ont acheté des tickets contribuent à la construction de plusieurs centres communautaires un peu partout dans le pays », a déclaré le Directeur Marketing et Communication de Moov Africa Bénin.

Dans la droite ligne du PAG

Mostafa El Houti, Directeur Marketing et Communication de Moov Africa Bénin insiste que l’organisation du festival WeLovEya répond à la dynamique du Bénin qui est en train de se positionner sur plusieurs plans, au niveau africain et international, comme pays en développement rapide. Il met ainsi en exergue le volet culturel et touristique du programme d’action du gouvernement (PAG).

« On a rien à envier à d’autres pays, de la sous région en matière de spectacle. C’est du jamais vu au Bénin. Je tiens à remercier le public sans qui cet évènement n’aurait pas eu lieu avec 30 mille festivaliers », va-t-il reconnaitre.