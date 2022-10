Bénin: Moïse Kérékou officialise son adhésion au parti FCBE

Après sa démission du parti « Les Démocrates », l’ancien ambassadeur du Bénin près la Turquie, Moïse Kérékou a rejoint le parti force cauris pour un Bénin émergent (FCBE). La cérémonie d’adhésion a eu lieu ce mercredi 26 Octobre 2022.

A la faveur d’une déclaration faite ce mercredi 26 Octobre 2022, l’ancien ambassadeur du Bénin près la Turquie, Moîse Kérékou est retourné « à la maison » après une brève aventure politique faite aux côtés des démocrates.

En effet, dix mois après sa suspension du parti les démocrates où il est membre fondateur, le colistier de Joël Aïvo à la dernière élection présidentielle avait déjà annoncé son point de chute. Dans une publication faite en Décembre 2021 sur sa Page Facebook, l’ancien ambassadeur affirmait que la sagesse veut que l’on revienne sur ses pas quand on ne sait où l’on va. Une allusion pour indiquer son intention de revenir à la FCBE.

« Nous venons des FCBE. Et vous savez tout ce que j’ai entrepris entre temps pour la réconciliation des deux ailes en impliquant même le Président Obasanjo. FCBE, c’est notre parti d’origine. Je pense qu’il faut retourner à la maison pour ne pas errer« , avait publié sur sa Page Facebook le fils de Mathieu Kérékou.

Après ce post sur sa page Facebook, Moïse Kérékou qui est divisé entre créer sa propre formation politique et revenir à la maison, a mis un an pour finalement décider de revenir avec ses anciens alliés du parti force cauris pour un Bénin émergent. Une nouvelle aventure politique qu’il compte faire aux côtés de Paul Hounkpè et de ses lieutenants.

Une décision motivée par ses soutiens …

Le choix de faire une adhésion au parti force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) n’est pas un choix personnel. C’est du moins ce qu’il convient de retenir dans le discours de déclaration d’adhésion. L’ancien ambassadeur aurait été encouragé à 98% par sa base avant de faire le pas qui fait désormais de lui, un militant FCBE.

« En effet, je ne fais que me conformer à la volonté de la majorité de nos militantes et de nos militants qui à plus de 98% m’ont donné le feu vert. Ainsi, je suis en harmonie avec vous et je reste cohérent avec moi-même. Et j’en assume l’entière responsabilité« , affirme Moïse Kérékou dans sa déclaration d’adhésion.

Le nouvel adhérant du parti force cauris pour un Bénin émergent (FCBE) rassure ses nouveaux alliés politiques de la détermination et de la mobilisation de ses militants pour pousser le parti à la victoire au soir des élections législatives du 08 Janvier 2023.

Discours d’adhésion à la FCBE de Moïse Kérékou

Chers Militants,

Chers sympathisants,

Mes chers compatriotes,

Nous sommes le 26 octobre. C’est un jour mémorable dans la conscience collective de notre peuple. Paix à l’âme du Général Mathieu KÉRÉKOU.

Qu’il vous souvienne dans la lettre que je vous ai adressée en date du 23 décembre 2021, j’annonçais ma démission du Parti Les Démocrates (LD) ; j’en ai évoqué les principales raisons.

Aujourd’hui 26 octobre 2022, j’ai le plaisir de vous annoncer mon adhésion à la Force Cauris Pour un Bénin Émergent (FCBE), notre parti d’origine. En effet, je ne fais que me conformer à la volonté de la majorité de nos militantes et de nos militants qui à plus de 98% m’ont donné le feu vert. Ainsi, je suis en harmonie avec vous et je reste cohérent avec moi-même. Et j’en assume l’entière responsabilité.

Du reste, je suis convaincu que notre choix est judicieux au regard de la stabilité du Parti Cauris, de la méthode de travail et de la cohérence de son discours politique, depuis qu’elle s’est résolument engagée à se conformer à la nouvelle Charte des Partis politiques, le 12 septembre 2019.

Chers militants et sympathisants, je voudrais vous rassurer que notre combat pour le bien-être et le vivre ensemble, aux côtés de notre vaillant et pacifique Peuple, n’a pas varié, même pas de l’épaisseur d’un cheveu, conformément aux résolutions de nos deux Congrès en 2010 et en 2015, Congrès à l’issue desquels d’ailleurs nous avions apporté tout notre soutien aux FCBE d’alors, aussi bien à Parakou, qu’à Natitingou. Ainsi, nous venons de prendre une importante décision dans la vie de notre Mouvement. Elle est conforme à la Doctrine du MPR contenu dans le livre blanc le Manifeste de la Relève pour une Révolution silencieuse.

Il va s’en dire que nous mènerons la prochaine bataille des législatives aux côtés de la Force Cauris. Et je suis d’ores et déjà rassuré, compte tenu de votre enthousiasme, de votre détermination, de votre conviction et de votre mobilisation que j’ai pu constater moi-même lors de la tournée à la base, que nous remporterons haut les mains la victoire. Assurément ! Je voudrais vous exhorter à garder constamment à l’esprit ces vieux adages populaires : le bruit ne fait pas du bien et le bien ne fait pas du bruit ; seuls les tonneaux vides font du bruit. Vous connaissez la force de notre mouvement. J’ai confiance en vous.

Enfin, gardons en mémoire que les cauris en eux-mêmes sont déjà une source de force. Ils datent de la préhistoire. Ils ont transcendé le temps et l’espace à cause de leur forte charge spirituelle qui les rend presque immortels. Une flamme peut vaciller, faiblir et si elle n’est pas constamment entretenue peut même s’éteindre, mais les cauris restent immuables. À Dieu vat !