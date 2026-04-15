Bénin : Me Magloire Yansunnu placé en détention provisoire

L’avocat béninois Me Magloire Yansunu a été placé en détention provisoire sur décision du parquet spécial près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Selon les informations concordantes, la décision a été prise à l’issue d’une procédure engagée devant cette juridiction spécialisée. Le placement sous mandat de dépôt est intervenu le lundi 13 avril 2026.

D’après les éléments rendus publics, Me Magloire Yansunu est poursuivi pour des faits présumés d’abus de confiance et d’escroquerie. Les circonstances précises des accusations n’ont pas été détaillées dans l’immédiat, mais celles-ci relèvent du champ de compétence de la CRIET, juridiction chargée notamment des infractions économiques.

La mesure de détention provisoire a été ordonnée par le parquet spécial, dans l’attente de la poursuite de la procédure judiciaire. L’avocat devra comparaître devant les juges de la CRIET le 20 avril 2026, date annoncée pour la suite de l’instruction du dossier.

Connu pour son implication dans plusieurs dossiers médiatisés, Me Magloire Yansunu s’était illustré ces dernières années comme conseil dans différentes affaires judiciaires au Bénin. Son incarcération intervient ainsi dans un contexte où la CRIET continue de traiter des dossiers liés à des infractions économiques et financières.

À ce stade, aucune décision sur le fond n’a encore été rendue. La procédure suit son cours devant la juridiction compétente, en attendant l’examen du dossier lors de la prochaine audience annoncée.