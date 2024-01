Bénin: malgré les assurances de Talon, Djènontin craint toujours une révision opportuniste

- Publicité-

L’ancien député Valentin Djénontin soupçonne une révision constitutionnelle en douce. Dans une publication sur sa page facebook, l’ancien ministre invite les béninois à la Vigilance malgré les assurances du chef de l’État.

« Béninoises, Béninois, chers compatriotes. Je voudrais humblement attirer votre attention sur l’essentiel », alerte l’exilé dans une publication mercredi24 Janvier sur les réseaux sociaux.

Selon l’ancien ministre de la justice de Boni Yayi, le destin de plus de 15 millions de Béninois se joue en ce moment entre le Palais de la République à Cotonou et le Palais des Gouverneurs à Porto-Novo.

« Peuple béninois, réveillons-nous! La situation est grave« , avertit Valentin Djènontin sans pour donner des détails sur les motifs de ses inquiétudes.

Selon le contenu de sa publication, une révision opportuniste de la constitution serait en préparation entre la présidence et l’Assemblée nationale.

Une position qui contraste bien avec le contenu du point de presse tenu par les députés du parti Les Démocrates après leur séance de travail avec le président de la république.

Chers députés des partis LD, UPR, BR; la mission vous dépasse

Pour l’ancien parlementaire, une nouvelle révision constitutionnelle dans le contexte actuel, est une mission qui dépasse les seules compétences des 109 députés de l’Assemblée nationale.

« Non seulement, le débat de la révision de la constitution et des lois électorales ne doit être l’apanage du Gouvernement et du Parlement qui ont échoué dans toutes les réformes imposées, mais aussi, je souligne que l’urgence de la réconciliation n’est pas dans de nouvelles lois entre 132 individus« , indique l’exilé dans sa publication.

Pour lui, ce qui est urgent, c’est l’unité nationale, la fraternité, la paix et les fondements de l’économie nationale qui seraient totalement compromis.

« Chers députés des partis LD, UPR, BR; la mission vous dépasse. Elle est nationale. Veuillez ne pas prendre le risque« , publie l’ancien député.

Pour Valentin Djènontin, la seule et unique solution: une assise nationale après la libération de tous les prisonniers politiques et le retour sécurisé de tous les exilés sur le sol béninois.

Pas de 3ème mandat pour Patrice Talon

Au cours de la séance de travail qu’il a eu le lundi 22 Janvier avec les groupes parlementaires, le président Patrice Talon a certifié qu’il laisse le pouvoir en 2026.

Au cours de leur conférence de presse après rencontre, les députés du parti Les Démocrates presque convaincus de la bonne foi du chef de l’État, ont également rappelé que le président n’entend pas faire une révision opportuniste de la constitution pour s’accorder un troisième mandat.

Mieux au cours de la séance de travail avec les députés du parti Les Démocrates, le président a beaucoup insisté sur la modification consensuelle du code électoral. Une modification ordonnée par la cour constitutionnelle.

Mais l’ancien député Valentin Djènontin ne croit pas à la bonne foi du président de la république. Selon lui, si la préoccupation n’est que la modification du code électoral, Patrice Talon n’a pas besoin de consulter les députés démocrates. Ce qui n’est pas le cas quand il s’agit de la révision constitutionnelle. Avec ses 28 députés, le groupe parlementaire les démocrates constitue une minorité de blocage. La majorité parlementaire est donc obligée de composer avec cette opposition parlementaire.

Il importe donc de se questionner. Les inquiétudes de Valentin Djènontin sont elles vraiment fondées ? Les jours à venir nous édifieront certainement.