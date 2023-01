Bénin: « Maintenant, tout le monde va aux élections avec enthousiasme », Patrice Talon

Le président Patrice Talon a exprimé ce dimanche 08 janvier, ses impressions sur le déroulement des élections législatives de janvier 2023, après avoir voté. Aux micros des hommes des médias, le Chef de l’Etat s’est montré satisfait par rapport le processus.

« Je suis assez satisfait pour ce qui me revient comme compte rendu sur le terrain », a lancé Patrice Talon, après son vote. Selon le président de la République, « depuis des semaines, le processus se déroule bien ». « Je crois que nous sommes en train de tourner définitivement les mauvaises pages de notre récente histoire politiques », a-t-il ajouté.

Maintenant, tout le monde va aux élections avec enthousiasme. Plus personne ne boycotte, malgré les réformes qui sont toujours en cours et qui transforment notre environnement aussi bien politique qu’économique et administratif ; c’est heureux.

Patrice Talon