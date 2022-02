Bénin-Lutte contre le terrorisme: les démocrates proposent 3 niveaux d’action

La situation sécuritaire au Bénin préoccupe les responsables du parti « Les Démocrates« . Dans une déclaration signée de son président, le parti apprécie les meures du gouvernement et fait des propositions.

Le Bénin fait face depuis un moment à des attaques djihadistes. La situation ne laisse pas indifférent les démocrates qui, dans une déclaration, a attiré l’attention du gouvernement sur les facteurs qui favorisent l’implantation des terroristes sur un territoire.

« Au regard de l’évolution du contexte sécuritaire national et sous régional, le parti Les Démocrates rappelle au gouvernement que l’intensification de la pauvreté et du sentiment d’exclusion des politiques publiques de développement de certaines communautés à la base ainsi que le manque de cohésion au niveau national sont, entre autres, les facteurs que ces groupes armés terroristes exploitent pour s’installer durablement dans nos pays« , indiquent-ils dans la déclaration

Le parti « Les Démocrates » passe par le biais de cette déclaration pour saluer le gouvernement du président Patric Talon qui a pris la mesure de la situation en convoquant un conseil des ministres extraordinaires.

« En conséquence, en appréciant la tenue du Conseil des Ministres qui montre enfin sa préoccupation face à la situation et plus particulièrement à l’endroit des victimes, le parti Les Démocrates salue de bonne foi, les mesures annoncées par le gouvernement et l’invite à davantage prendre à bras le corps, la lutte contre les vrais terroristes« , indique la déclaration des démocrates.

Les démocrates proposent 3 niveaux d’action…

Dans leur déclaration, l’ancien premier vice de l’assemblée nationale, Eric Houndété et ses lieutenants proposent au gouvernement trois niveaux d’action pour lutter efficacement contre les attaques terroristes.

Les démocrates invitent en effet le gouvernement à d’une part, œuvrer au renforcement des capacités de notre dispositif national de défense et de sécurité; d’autre part à l’amélioration de l’inclusion des communautés à la base dans les politiques de développement, enfin à l’apaisement du climat sociopolitique

Rappelons que la dernière attaque djihadiste eu lieu le mardi dernier au niveau du parc W. Le bilan fait état de 9 décès et d’une douzaine de blessés.