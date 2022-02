Parti « Les Démocrates »: Moïse Kérékou évoque les raisons de sa démission

L’ancien ambassadeur de la Turquie, Moïse Kérékou est récemment revenu sur les raisons de sa démission du parti « Les Démocrates ». Reçu le dimanche dernier sur Zone Franche, le colistier de Joël Aïvo à la dernière élection présidentielle a laissé entendre qu’il a dû quitter ce parti parce qu’il y était devenu inutile.

« J’ai donné ma démission parce que je ne suis plus du tout à l’aise » au sein de la formation politique « Les Démocrates ». Ainsi parlait ce dimanche 6 février l’ancien ambassadeur de la Turquie, Moïse Kérékou reçu sur « Zone Franche » de Canal 3 Bénin. Le fils de l’ancien président Mathieu Kérékou justifie sa décision par le fait qu’il se sentait après sa suspension inutile au sein de cette formation politique. Selon lui, après sa suspension du parti, il était livré à lui-même et ne participait plus à aucune activité. Pour rompre avec cette situation, il a décidé alors de prendre sa distance.

« J’ai déposé ma démission en Décembre 2021 parce que je n’étais plus du tout à l’aise. Je n’étais plus utile à quelque chose pour quelqu’un comme moi qui a toujours été dans l’esprit de servir. Cela a rencontré un blocage dans mon fort intérieur« , affirme-t-il pour motiver sa démission.

Sur sa suspension du parti, Moïse Kérékou estime que la procédure en la matière n’a pas été respectée car, précise-t-il, les textes du parti donnent des précisions sur la procédure de suspension. Sa suspension était donc arbitraire, insiste-t-il. « Je n’ai pas eu droit au contradictoire ni au recours que m’offraient pourtant les textes.« , a-t-il déploré.

Moïse Kérékou s’annonce pour la FCBE

Après son retrait du parti « Les Démocrates », Moïse Kérékou entend retourner au sein de la force cauris pour un Bénin émergent. Il a fait l’annonce dans une publication sur sa Page Facebook.

« Nous venons des FCBE. Et vous savez tout ce que j’ai entrepris entre temps pour la réconciliation des deux ailes en impliquant même le Président Obasanjo. FCBE, c’est notre parti d’origine. Je pense qu’il faut retourner à la maison pour ne pas errer« , avait publié l’ex ambassadeur sur sa page Facebook.