Bénin – Lutte contre le terrorisme: Drones et avion de renseignement pour l’armée

Dans sa croisade contre le terrorisme, le Bénin a sollicité et obtenu de la part de l’Union européenne une assistance d’un montant de 11,75 millions d’euros, afin de soutenir l’opération Mirador déployée dans le nord du Bénin depuis 2022.

25 Septembre dernier, le Conseil de l’Union Européenne a adopté « une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix, d’un montant de 11,75 millions d’euros (environ 7,7 milliards f CFA), afin de soutenir les forces armées béninoises ». Selon l’information disponible sur la page du Conseil de l’Union Européenne, cette assistance « visera plus particulièrement à soutenir l’opération Mirador déployée dans le nord du Bénin depuis 2022 ».

Selon toujours notre source, l’assistance qu’apportera l’Union Européenne à travers cette facilité servira à fournir « un aéronef de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) et des systèmes aériens sans pilote ISR, y compris des pièces de rechange et une formation à la maintenance ».

Selon le quotidien d’enquête « La Lettre A », c’est la société française Défense Conseil International ( DCI ) qui a gagné ce marché d’équipement militaire pour les forces armées béninoises. Ce groupe dont l’État français est actionnaire à plus de 50% vend des prestations labellisées « forces armées françaises » aux forces aériennes étrangères.