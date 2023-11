Bénin – Lutte contre la cybercriminalité: Malick Gomina propose son approche

La promotion des programmes de formation technique et professionnelle pourrait être une réponse efficace contre la cybercriminalité. C’est l’approche proposée par le député Malick Gomina au gouvernement pour prévenir le phénomène.

Au Bénin, le gouvernement mène depuis quelques années avec l’appui de l’office centrale de répression de la cybercriminalité (OCRC), une lutte farouche contre l’anarque en ligne. En dépit de l’intensité de la lutte le phénomène tend à ne pas régresser. Au cours des débats cette semaine au palais des gouverneurs, le député Malick Gomina a partagé son approche.

Pour l’ancien maire de Djougou, l’efficacité de la lutte contre la cybercriminalité doit passer par la réorientation professionnelle des jeunes. Le parlementaire invite le gouvernement à accélérer les programmes de formation professionnelle. « Ce n’est pas le désir d’abandonner la cybercriminalité qui manque aux jeunes. Mais quand on les écoute , on comprend qu’ils le font parce qu’ils n’ont pas d’autres portes de sortie » , a confié le parlementaire.

Selon lui, tant que les jeunes font faire des études et comme seule porte de sortir, ils vont devenir tenancier d’un kiosque ou administrateurs de forums WhatsApp, la lutte aura du mal à porter son fruit.

- Publicité-

Le parlementaire félicite néanmoins les cadres de l’office central de répression de la cybercriminalité pour le travail colossal qu’ils abattent. « Je félicite les cadres de l’ORCC pour le travail colossal abattu, s’ils n’étaient pas là et s’ils n’étaient pas aussi bien équipé, je ne sais pas ce que deviendrait notre pays. Le nombre de cybercriminels devient de plus en plus croissant« , a fait constater Malick Gomina