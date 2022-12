Bénin: l’ultimatum du ministre Alassane Séidou à 3 nouvelles recrues de la police républicaine

Déclarés admis à l’issue du dernier concours de recrutement au profit de la police républicaine, ils n’ont pas rejoint le centre de formation conformément au communiqué en date du 16 novembre 2022. Au nombre de trois (03), ces nouvelles recrues de la police républicaine ont jusqu’à demain mercredi 07 décembre 2022, pour rejoindre les rangs à Bembèrèkè.

Victor Codjo Affokou, Gaspard Dossa et Akinlola Mahugbé Melchisedek Ganhoui doivent impérativement rejoindre le centre de formation militaire de Bembèrèkè au plus tard, le mercredi 07 décembre 2022. C’est l’ultimatum donné aux intéressés par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Alassane Séidou.

Dans son communiqué, le premier patron des flics a fait savoir que ces nouvelles recrues ne se sont pas présentées au centre de formation jusqu’à la date du 6 décembre 2022.

Si les trois éléments ne rejoignent pas leurs camarades dans le délai fixé, « ils seront considérés comme démissionnaires et remplacés », a précisé Alassane Séidou.