Bénin : Luc Gnacadja prend les rênes de la mairie de Cotonou pour un mandat de sept ans

Installé ce dimanche 15 février 2025 par le préfet du Littoral, Alain Sourou Orounla, Luc Gnacadja est officiellement devenu le nouveau maire de Cotonou. Il succède à Luc Sètòndji Atrokpo et dirigera la capitale économique du Bénin avec trois adjoints pour les sept prochaines années.

C’est désormais officiel. La ville de Cotonou a un nouveau maire. Luc Gnacadja a été installé dans ses fonctions ce dimanche 15 février 2025 par le préfet du Littoral, Alain Sourou Orounla, au cours d’une cérémonie officielle.

Il remplace Luc Sètòndji Atrokpo, qui dirigeait la municipalité jusqu’ici. Avec cette installation, une nouvelle équipe prend les commandes de l’exécutif communal pour un mandat de sept ans, conformément aux textes qui régissent la décentralisation au Bénin.

Une équipe municipale déjà constituée

Pour l’accompagner dans la gestion de la ville, Luc Gnacadja travaillera avec trois adjoints :

Première adjointe au maire : Arlette Saizonou

Deuxième adjoint au maire : Gatien Adjagboni

Troisième adjointe au maire : Irène Behanzin

Cette équipe aura la responsabilité de conduire les affaires de la ville, notamment en matière d’assainissement, d’urbanisme, de voirie, de marchés, de sécurité de proximité et de développement local.