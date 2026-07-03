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Bénin : Louis Houndégnon désigne l’auteur présumé de la mort de Urbain Dangnivo

Le procès de l’affaire Pierre Urbain Dangnivo a connu un nouveau rebondissement ce vendredi 3 juillet 2026 devant le Tribunal de première instance de Cotonou. Appelé à témoigner, l’ancien directeur général de la Police nationale, Louis Philippe Houndégnon, a affirmé que « c’est Isidore Akon qui a tué Pierre Urbain Dangnivo », tout en précisant que cette information lui avait été rapportée par un informateur professionnel.

Soussouni D.
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Politique
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Bénin : Louis Houndégnon désigne l’auteur présumé de la mort de Urbain Dangnivo
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Le procès de l’affaire Pierre Urbain Dangnivo s’est poursuivi ce vendredi 3 juillet 2026 au Tribunal de première instance de Cotonou avec l’audition de l’ancien directeur général de la Police nationale, Louis Philippe Houndégnon, cité comme témoin à la demande de la défense. À la barre, l’ancien patron de la Police a fait une déclaration qui a retenu l’attention de la Cour.

Il a affirmé selon Bip Radio, que « C’est Isidore Akon qui a tué Pierre Urbain Dangnivo» . « J’ai été informé par un informateur professionnel », a t-il poursuivi. Selon son témoignage, cette information lui serait parvenue dans le cadre des investigations menées à l’époque où il dirigeait la Police nationale.

Cette audition intervient après que les avocats de la défense ont sollicité sa comparution, estimant que les déclarations publiques faites par Louis Philippe Houndégnon ces derniers mois pouvaient contribuer à la manifestation de la vérité dans ce dossier, l’un des plus sensibles de l’histoire judiciaire du Bénin.

Pour rappel, Pierre Urbain Dangnivo, cadre du ministère des Finances, avait disparu en août 2010. Son décès présumé a donné lieu à une longue procédure judiciaire marquée par plusieurs rebondissements, de nouvelles investigations et la réouverture du procès.

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