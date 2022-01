Bénin: l’ORTB encore ébranlée par une nouvelle affaire

Un agent de l’Office de radiodiffusion et télévision du Bénin (ORTB) a été arrêté par les forces de la police républicaine alors qu’il est impliqué dans une affaire de vol d’ordinateur appartenant au média d’Etat.

Selon les informations, un des agents travaillant à la direction générale de la chaîne publique du Bénin est poursuivi par les responsables de cette instance pour un fait de vol. Il lui est reproché d’avoir dérobé un ordinateur dans la salle de montage de la télévision.

En effet, la disparition du matériel a été constatée en début de semaine par les responsables de la maison. Une enquête ayant été ouverte a conduit à mettre la main sur l’agent dont il s’agit alors qu’il avait été filmé par les caméras de surveillance lors de son acte.

L’homme qui serait un des monteurs de la télévision nationale, a été immédiatement arrêté par les flics appelés par les responsables de l’Office, et emmené devant les regards hébétés de ses collègues. L’agent sera présenté au procureur dans les prochaines heures et risque une double peine. Il pourrait, en plus d’être écroué plusieurs années, perdre également son boulot.

Cette affaire intervient alors qu’est encore en cours à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), une affaire liée à la même office et dans laquelle plusieurs personnes sont emprisonnées pour détournement de fonds. L’ORTB avait également connu d’autres scandales par le passé.