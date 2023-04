Bénin: l’opposant Eric Houndété annoncé en audience avec Patrice Talon

- Publicité-

Le président du parti Les Démocrates est annoncé en audience au Palais de la Marina ce lundi 24 avril 2023. De sources concordantes, il sera à la tête d’une délégation composée de députés.

Eric Houndété va échanger avec le président Patrice Talon ce lundi. L’ordre du jour de l’audience n’est pas dévoilé, mais elle intervient après quelques semaines après l’annonce d’une proposition de loi d’amnistie par les députés du parti Les Démocrates. Ce sujet pourrait donc être débattu lors de la rencontre. La crise dans le secteur du soja et la nomination du nouveau Chef de file de l’opposition seront également au menu des échanges.

Même si les résultats des dernières élections législatives font de lui le Chef de file de l’opposition, le décret qui va acter la nomination d’Eric Houndété pour succéder à Paul Hounkpè n’est toujours pas encore sorti. En ce qui concerne la procédure de cette nomination, le gouvernement et les opposants se contredisent.

Dans une récente sortie médiatique, le Porte-parole du gouvernement a indiqué qu’il revient aux partis d’opposition de se réunir et de proposer un nom au Chef de l’Etat qui prendra par la suite le décret. Cette perception de Wilfried Léandre Houngbédji a été rejetée par Kamar Ouassagari. Selon lui, la loi a déjà tracé les conditions de nomination. Il revient donc au Chef de l’Etat et à la Céna de prendre acte des résultats des législatives et de confirmer Eric Houndété comme nouveau Chef de file de l’opposition.