Bénin: l’OIM et la JICA présentent les résultats de la collecte de données aux points d’entrée terrestres

L’organisation internationale pour les migrations (OIM) a organisé, ce mercredi 24 août 2022, un atelier de restitution des résultats de la collecte de données aux points d’entrée terrestre précisément à la Frontière d’Hillacondji au Bénin

Dans le cadre du projet « Collecte de données sur l’amélioration de la facilitation et renforcement des capacités de santé publique aux frontières de l’Afrique de l’Ouest en réponse aux maladies infectieuses dont le coronavirus », financé par le gouvernement du Japon à travers la JICA, la restitution des résultats obtenus après étude a été faite ce mercredi à Cotonou.

l’OIM et la JICA présentent les résultats de la collecte de données aux points d’entrée terrestres PH: Faustin SASSOU

«Une collecte de données a été réalisée au niveau de six points d’entrée dont Hilacondji/Sancecondji du 27 décembre au 14 janvier 2022 et comporte trois modules à savoir l’Immigration, la facilitation du commerce et la santé publique», a expliqué Mame Diarra Kane, chargée de projet à l’OIM Bénin. Selon elle, les résultats ont fait ressortir une série de recommandation qui seront une solide base pour l’OIM et la JICA pour identifier et harmoniser leurs interventions prioritaires dans le but d’appuyer les pays en termes de gestion et de facilitations au niveau des points d’entrée.

Lors de cet atelier d’échange d’apport et d’amendements aux données contenues dans le rapport résultant de l’enquête de terrain, il s’est agi pour l’OIM de partager avec les différents partenaires, les résultats de l’enquête qui soutiendront des recommandations visant à renforcer les capacités des pays et à cibler des équipements et infrastructures nécessaires aux points d’entrée, particulièrement celui d’Hilancondji.

Recommandations et mesures préventives

Dans son allocution, Toshimichi Aoki, Représentant résident de la JICA/Bénin a invité les participants à s’appuyer sur les recommandations et partager les mesures préventives avec les communautés frontalières. C’est pourquoi, il souhaite une participation active et une prise de décision appropriée afin que le rapport soit le plus proche possible de la réalité que vivent les communautés transfrontalières concernées.

La Direction de l’Emigration et de l’Immigration de la police républicaine a été représentée à ce creuset d’échange par M. Ousmane Abdel Aziz, Adjoint du chef des Services frontières. Pour lui, la pertinence de cette séance se trouve dans l’enjeu de cette maladie, la covid-19 et les travaux préparatoires qui ont déjà été effectués par les enquêtes.

En plus de cette étude, le projet a permis la fourniture d’équipements de protection individuelle au poste de Hillacondji et la sensibilisation sur la Covid-19. La remise officielle de ce don s’était déroulée dans la salle de réunion de la mairie de Grand-Popo le vendredi 25 février 2022. La cérémonie avait également servi de rampe pour le lancement d’une campagne de sensibilisation des communautés riveraines du poste frontalier d’Hillacondji sur la COVID-19.

En outre, Le projet prévoit dans sa phase 2 la fourniture de santé publique à savoir une ambulance, un conteneur d’isolation, une caméra thermique, des tensiomètres, au profit du poste frontalier Hillacondji.

Pour rappel, depuis 2020, la pandémie de coronavirus a entrainé des conséquences économiques (ralentissement du commerce) sociale (confinement et réduction de la circulation des personnes aux frontières) et environnementales à l’échelle mondiale. L’organisation internationale pour les migrations (OIM) s’est associée aux partenaires afin de soutenir les gouvernements dans le renforcement de leurs capacités en santé publique aux points d’entrée en fournissant des équipements adaptés .